Справа Майдану: суд оголосив вироки п'ятьом беркутівцям

Суд призначив довічне ув'язнення заступнику командира спецпідрозділу "Беркут" Олегу Янішевському. У нього також забирають всі його звання.

Спецпризначенця Павла Аброськіна засудили до 15 років з позбавленням права обіймати посади 3 роки.

Колишній боєць підрозділу Сергій Зінченко отримав за сукупністю злочину 15 років, з позбавленням обіймати посаду 3 роки. Також у нього забрали звання.

При цьому зазначимо, що ці троє беркутівців були звільненні з-під варти у грудні 2019 в рамках обміну полоненими з Росією. Вони втекли до країни-агресора.

Водночас двоє інших беркутівців, які залишились в Україні, а саме Сергій Тамтура й Олександр Марінченко, були виправдані судом.

Розстріли на Інститутській

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві міліціонери "Беркуту" застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.

Внаслідок цього загинуло 48 учасників акцій протесту, ще 90 отримали вогнепальні поранення.

Додамо, що керівництво Міністерства внутрішніх справ часів президентства Віктора Януковича будуть заочно судити за незаконне постачання гранат з РФ, які використовувалися для придушення протестів на Майдані.

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