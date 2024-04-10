Справа Коломойського: експерт назвав підстави для закриття провадження

Зокрема, видання наводить словам політичного експерта Олексія Голобуцького. "Те, що Коломойський понад 7 місяців сидить за обвинуваченням, котре зняли негайно після посадки (і замінили новим – але таким само бездоказовим досі), - окрема справа. Уявлення не маю, хто і як від імені Україні пояснюватиме на засіданні ЄСПЛ таку особливу специфіку наших правових процедур: "головне - успішно посадили, а обвинувачення якось потім знайдеться, якщо докази знайдуть; а навіть як не знайдуть, то й нормально - все одно ж уже сидить", - коментує експерт.

На його думку, вже перше судове засідання по суті повністю чи частково мусить провалити справу.

"І за логікою, після цього весь дружній колектив в майже 40 детективів БЕБ і понад десяток прокурорів хтось має жорстко трусити. Позбавляти премій. Звільняти. Переводити. Бо як ще чинити з посадовцями, котрі підставили державу в резонансній справі, бо нічого взагалі не підготували для суду? Але суддям, мабуть, дуже шкода увесь цей натовп. Вони знов і знов дають колективу шанс все ж знайти хоч якісь придатні докази. Тому вже пів року засідання суду ніяк не може відбутись", - зазначає він.

Він також звернув увагу, що вже й приводи для затягування розгляду закінчуються.

"Вже і перша заступниця голови НБУ Рожкова підтвердила під час перехресного допиту просто неможливість схеми, вигаданої детективами БЕБ. І теперішній голова правління "ПриватБанку" Герхард Бьош заявив, що у цій справі його фінустанова не має претензій до Коломойського", - наголошує експерт.

За його словами, у підсумку виходить наступне: цього тижня або відбудеться, або знов не відбудеться судове засідання у справі "Коломойський.

"Або детективам БЕБ знов дадуть ще трошки часу на доробляння незробленого - або визнають, що це безсенсово. Однак насправді це вже майже ні на що не впливає: так чи так за вже 7-місячну відсидку Коломойського без поточного обвинувачення, за відсутність належно зібраних доказів, за обмеження доступу до медичної допомоги, за ігнорування висновків державних і міжнародних інституцій Україна вже відповідатиме в міжнародних судових інстанціях. Де судді не хворіють раптово по обіді, де суди не мінуються перед засіданням, де прокурори з’являються, якщо зобов’язані", - підкреслює експерт.

Нагадаємо, 27 лютого Шевченківський районний суд міста Києва зменшив розмір застави Ігорю Коломойському до 2,4 млрд грн. Втім, залишив його під вартою ще на два місяці.

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