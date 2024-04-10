Дело Коломойского: эксперт назвал основания для закрытия производства

В частности, издание приводит слова политического эксперта Алексея Голобуцкого. "То, что Коломойский более 7 месяцев сидит по обвинению, которое сняли немедленно после посадки (и заменили новым - но таким же бездоказательным до сих пор), - отдельное дело. Представления не имею, кто и как от имени Украины будет объяснять на заседании ЕСПЧ такую особую специфику наших правовых процедур: "главное - успешно посадили, а обвинение как-нибудь потом найдется, если доказательства найдут; а даже если не найдут, то и нормально - все равно уже сидит", - комментирует эксперт.

По его мнению, уже первое судебное заседание по существу полностью или частично должно провалить дело.

"И по логике, после этого весь дружный коллектив почти в 40 детективов БЭБ и более десятка прокуроров кто-то должен жестко трясти. Лишать премий. Увольнять. Переводить. Потому как еще поступать с должностными лицами, которые подставили государство в резонансном деле, потому что ничего вообще не подготовили для суда? Но судьям, пожалуй, очень жаль всю эту толпу. Они снова и снова дают коллективу шанс все же найти хоть какие-то подходящие доказательства. Поэтому уже полгода заседание суда никак не может состояться", - отмечает он.

Он также обратил внимание, что уже поводы для затягивания разбирательства заканчиваются.

По его словам, в итоге выходит следующее: на этой неделе либо состоится, либо снова не состоится судебное заседание по делу "Коломойский.

"Или детективам БЭБ снова дадут еще немного времени на доделку несделанного - или признают, что это бессмысленно. Однако на самом деле это уже почти ни на что не влияет: так или иначе за уже 7-месячную отсидку Коломойского без текущего обвинения, за отсутствие должно собранных доказательств, за ограничение доступа к медицинской помощи, за игнорирование выводов государственных и международных институций Украина уже будет отвечать у международных судебных инстанциях. Где судьи не болеют внезапно после обеда, где суды не проходят перед заседанием, где прокуроры появляются, если обязаны", - подчеркивает эксперт.

Напомним, 27 февраля Шевченковский районный суд Киева уменьшил размер залога Игорю Коломойскому до 2,4 млрд грн. Впрочем, оставил его под стражей еще два месяца.

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