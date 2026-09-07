Справа IDS Ukraine: британські акціонери "Моршинської" підуть до міжнародних судів

Інвестори IDS Ukraine готують міжнародний арбітраж

Відомо, що суперечка точиться навколо 34% акцій компанії IDS Ukraine, які належать громадянам Великої Британії - родині покійного бізнесмена Бадрі Патаркацішвілі.

Британська родина наголошує, що вона є послідовним прибічником України та підтримує країну від початку повномасштабного вторгнення.

"Ми захищаємо свою позицію у відповідних провадженнях в українських судах та органах влади. Якщо ми не зможемо отримати справедливість в Україні, то звернемося до міжнародних судів", - заявив представник Патаркацішвілі.

Представники інвесторів зазначають, що спроба вилучення майна у законних власників без доведеної провини підриває гарантії захисту права приватної власності в Україні.

Юристи застерігають, що створення такого прецеденту стане негативним сигналом для всіх іноземних інвесторів, які планують вкладати кошти у відбудову України.

Позиція компанії

У самій компанії IDS Ukraine наголошують, що підприємства працюють виключно в правовому полі України та суворо дотримуються фінансового законодавства.

Група компаній продовжує виробництво та забезпечує українців питною водою навіть під час ракетних обстрілів.

Нагадаємо, наразі справа розглядається у Вищому антикорупційному суді України.

У той час як АРМА намагається призначити зовнішнього управителя, західні акціонери готують міжнародні позови, які можуть коштувати державі мільйонних компенсацій та втрати довіри з боку світового бізнесу.