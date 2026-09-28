Справа Гордійчука: адвокат розкрив дані, що ставлять під сумнів підозру

За даними захисту, у 2016-2018 роках державний "Укргазбанк" уклав три кредитні договори на загальну суму 184,2 млн грн. У липні 2019 року кримінальне провадження щодо цих кредитів закрили через відсутність складу злочину.

У червні 2023 року його відновили, а матеріали передали до Дніпропетровської області. Згодом це провадження об’єднали з іншим, яке стосувалося боргу за поставку насіння ріпаку.

За епізодом із насінням ріпаку йдеться про борг ТОВ "ЛА ТЕРРА" перед фермерським господарством імені Т. Г. Шевченка у розмірі 11 млн грн. Як зазначає захист, замість звернення до господарського суду кредитор подав заяву до поліції, після чого було відкрито кримінальне провадження. Підозру у цьому епізоді, за словами адвоката, отримав Гордійчук, який не був засновником, власником чи директором "ЛА ТЕРРА".

Окремо слідство розслідує обставини отримання кредитів "Укргазбанку". За версією слідства, близько 140 млн грн із 184,2 млн грн не були повернуті, а Гордійчука називають організатором схеми заволодіння коштами.

Водночас захист стверджує, що він не підписував жодного кредитного договору, не мав стосунку до двох із трьох компаній-позичальників, а у третій володів 25% частки.

За словами адвоката, єдиним зв’язком Гордійчука з кредитами було особисте поручительство. У межах виконання зобов’язань за порукою банк уже звернув стягнення на його майно - будинок та 15 земельних ділянок під Києвом.

Захист також звертає увагу на розмір погашення кредитів. Із 184,2 млн грн, за його даними, банку вже повернули 115,9 млн грн. Крім того, позичальники передали заставне майно вартістю понад 147,4 млн грн. Загальна сума такого покриття, за розрахунками захисту, становить 263,3 млн грн.

Адвокат вважає, що у справі може бути змішано цивільну відповідальність поручителя за борг та кримінальну відповідальність за заволодіння коштами. Водночас він наголошує, що це є позицією захисту.

Захист також ставить питання щодо осіб, які безпосередньо укладали кредитні договори. За його словами, у матеріалах провадження досі фігурують "невстановлені особи" серед службовців банку та позичальників, хоча саме вони підписували кредитні документи.

Окремо адвокат зазначає, що за одним із епізодів, вказаних у підозрі, спливає строк давності притягнення до кримінальної відповідальності. За його словами, досудове розслідування у справі було зупинено.

"До вироку суду будь-яка особа вважається невинуватою", - наголошує Бем, зазначаючи, що наведені у статті обставини є позицією захисту Гордійчука.

Захист також порушує ширше питання щодо практики притягнення поручителів до кримінальної відповідальності, якщо вони не брали безпосередньої участі в укладенні кредитних договорів або розпорядженні отриманими коштами. Водночас остаточну оцінку обставинам справи має надати суд.