Дело Гордийчука: адвокат раскрыл данные, которые ставят под сомнение подозрение

По данным защиты, в 2016-2018 годах государственный "Укргазбанк" заключил три кредитных договора на общую сумму 184,2 млн грн. В июле 2019 года уголовное производство по этим кредитам закрыли из-за отсутствия состава преступления.

В июне 2023 года его возобновили, а материалы передали в Днепропетровскую область. Впоследствии это производство было объединено с другим, которое касалось долга за поставку семян рапса.

За эпизодом с семенами рапса идет речь про долг ООО "ЛА ТЕРРА" перед фермерским хозяйством имени Т. Г. Шевченко в размере 11 млн грн. Как отмечает защита, вместо обращения в хозяйственный суд кредитор подал заявление в полицию, после чего было возбуждено уголовное производство. Подозрение в этом эпизоде, по словам адвоката, получил Гордийчук, не являвшийся учредителем, владельцем или директором "ЛА ТЕРРА".

Отдельно следствие расследует обстоятельства получения кредитов "Укргазбанка". По версии следствия, около 140 млн грн из 184,2 млн грн не были возвращены, а Гордийчука называют организатором схемы завладения денежными средствами.

В то же время защита утверждает, что он не подписывал ни одного кредитного договора, не имел отношения к двум из трех компаний-заемщиков, а в третьей владел 25% доли.

По словам адвоката, единственной связью Гордийчука с кредитами было личное поручительство. В рамках выполнения обязательств за поручительством банк уже обратил взыскание на его имущество – дом и 15 земельных участков под Киевом.

Защита обращает внимание на размер погашения кредитов. Из 184,2 млн грн, по его данным, банку уже вернули 115,9 млн грн. Кроме того, заемщики передали залоговое имущество стоимостью более 147,4 млн грн. Общая сумма такого покрытия, по расчетам защиты, составляет 263,3 млн грн.

Адвокат считает, что по делу может быть смешана гражданскую ответственность поручителя за долг и уголовную ответственность за завладение денежными средствами. В то же время он отмечает, что это позиция защиты.

Защита также задает вопросы относительно лиц, непосредственно заключавших кредитные договоры. По его словам, в материалах производства до сих пор фигурируют "неустановленные лица" среди служащих банка и заемщиков, хотя они подписывали кредитные документы.

Отдельно адвокат отмечает, что за одним из эпизодов, указанных в подозрении, истекает срок давности привлечения к уголовной ответственности. По его словам, досудебное расследование по делу было остановлено.

"До приговора суда любое лицо считается невиновным", - подчеркивает Бем, отмечая, что приведенные в статье обстоятельства являются позицией защиты Гордейчука.

Защита также поднимает более широкий вопрос о практике привлечения поручителей к уголовной ответственности, если они не принимали непосредственного участия в заключении кредитных договоров или распоряжении полученными средствами. В то же время, окончательную оценку обстоятельствам дела должен предоставить суд.