Справа Епштейна. Як Трамп розгнівав своїх найвідданіших прихильників

Головне:

Чому справа Епштейна досі на слуху, хоча мільярдер помер ще 6 років тому?

Що роздратувало прихильників Трампа?

Які наслідки можливі для Трампа в подальшому?

У відносинах президента США з його найбільш радикальними прихильниками з MAGA-руху – серйозна криза. Вона не стосується ані економіки, ані міграції, а пов'язана із давньою кримінальною справою проти мільярдера-педофіла Джефрі Епштейна, тож має передовсім емоційний характер.

В чому суть справи

У 2019 році американський мільярдер-фінансист Джеффрі Епштейн нібито повісився у своїй камері під час перебування у в'язниці. Цьому передував судовий процес за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Як показало слідство, Епштейн сексуально експлуатував десятки неповнолітніх. Зокрема, він звинувачувався у створенні та управлінні мережею торгівлі неповнолітніми дівчатами – деякі з яких були віком від 14 років – приблизно з 1994 по 2004 роки. Згідно з обвинуваченнями, він та його спільники вербували вразливих дівчат, пропонуючи їм гроші за "масажі", які згодом переростали в сексуальні акти.

Епштейн був відомий своєю мережею зв’язків із впливовими особами, включаючи політиків, бізнесменів та знаменитостей. Він володів розкішними маєтками в Нью-Йорку, Флориді на Віргінських островах та в інших місцях. Епштейн також мав приватний літак, який отримав прізвисько "Lolita Express" через звинувачення у використанні його для перевезення неповнолітніх дівчат.

Хоча офіційна версія смерті – самогубство, існує багато спекуляцій на цю тему. Зокрема, нещодавно опубліковане відео з камер спостереження в'язниці, яке, за даними WIRED, було оброблене за допомогою відеоредактора, і нібито з нього було вирізано 3 хвилини. Проте 100% доказів фальсифікації відео немає. Крім того, декілька тюремних охоронців в ніч його смерті не вийшли на патрулювання, хоча Епштейн, ймовірно, намагався накласти на себе руки за місяць до того.

Додатково питання викликають походження статків Епштейна. Його адвокати заявляли, що він є мільярдером. Федеральні прокурори згодом оцінили його статки приблизно в 500 мільйонів доларів, що, звісно, не змінює суті справи.

Смерть Епштейна унеможливила проведення судового процесу, під час якого могли бути представлені матеріальні докази та інші матеріали слідства.

Чому справа досі актуальна

Наразі головним питанням залишається наявність "списку контактів" Епштейна – людей, які могли бути його клієнтами. З відкритих джерел підтверджено, що він спілкувався з екс-президентом США Біллом Клінтоном, британським принцом Ендрю, Вуді Аленом, Кевіном Спейсі, Тоні Блером, Наомі Кемпбел, Майклом Джексоном та десятками інших знаменитостей, і навіть з самим Дональдом Трампом.

Імовірно, не всі особи з кола знайомств Епштейна були причетні до його злочинної діяльності. Дехто мав із ним лише ділові чи соціальні контакти. Однак, саме навколо цього найбільше спекуляцій.

Радикальні прихильники Трампа роками вимагали від американської влади оприлюднити "список" – мовляв, він засвідчить, що американська культурна і політична еліта причетна до цих злочинів. Само собою, на таких настроях грав і сам Трамп в ході передвиборчої кампанії, обіцяючи оприлюднити документи.

Новий директор ФБР Кеш Патель, а в минулому лояльний до Трампа блогер, запевняв, що проведе ґрунтовне розслідування. Генеральний прокурор Пем Бонді, призначена Трампом, взагалі казала, що список клієнтів Епштейна нібито є в її розпорядженні.

Проте у липні цього року ФБР і Міністерство юстиції США, які очолюють Патель і Бонді, оголосили, що справу закрито.

Мін'юст повідомив, що не знайшов доказів існування "компрометуючого списку клієнтів" мільярдера-сутенера чи свідчень того, що він шантажував впливових осіб. Слідчі також зазначили, що подальше розкриття матеріалів може бути недоцільним через чутливість інформації, зокрема щодо жертв сексуального насильства.

Все це посилило спекуляції та конспірологічні теорії серед радикальних прихильників Трампа. Тепер вони наполягають на виконанні обіцянки. Більше того, прихильники Трампа почали сумніватися в його щирості.

Які можливі наслідки

Відмовляючись публікувати всі дані зі справи Епштейна, Трамп порушив одну зі своїх передвиборчих обіцянок – до того ж куди зрозумілішу і предметнішу, ніж, скажімо, "навести лад в економіці" чи "подолати злочинність".

Що не менш важливо, цього разу невдоволення виникло серед найбільш палких симпатиків Трампа. Зокрема, його почали критикувати впливові інфлюенсери з мільйонною аудиторією: Такер Карлсон, Нік Фуентес, Лора Лумер, Чарлі Кірк, Кендіс Оуенс та Стівен Беннон. Всі інші його ініціативи – боротьба з нелегальною міграцією, торгові війни чи згортання "політики різноманіття" викликали роздратування насамперед у його опонентів. Це своєю чергою може мати довгострокові наслідки.

Хоча команда Трампа намагається знайти якісь компроміси щодо часткової публікації матеріалів Епштейна, результат поки що невтішний. За даними Quinnipiac University National Poll 63% американців не схвалюють те, як влада дає раду зі справою Епштейна. Втім, це буде мати більше значення наступного року, коли у США відбудуться проміжні вибори в Конгрес США – якщо звісно ж, ця історія до того часу не вичерпає себе.

А поки що куди важливішим для Трампа є невдоволення в Конгресі, яке може заблокувати низку президентських ініціатив.

Чимало конгресменів-республіканців вимагають публікації матеріалів зі справи Епштейна. Якщо цього не відбудеться, про їх голоси в інших справах Трамп може забути. До числа таких конгресменів входять найбільш віддані президенту, зокрема конгресвумен Марджорі Тейлор-Грін і навіть спікер Майк Джонсон.