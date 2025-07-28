Дело Эпштейна. Как Трамп разгневал своих самых преданных сторонников

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Почему дело Эпштейна до сих пор на слуху, хотя миллиардер умер еще 6 лет назад?

Что разозлило сторонников Трампа?

Какие последствия возможны для Трампа в дальнейшем?

В отношениях президента США с его наиболее радикальными сторонниками из MAGA-движения – серьезный кризис. Он не касается ни экономики, ни миграции, а связан с давним уголовным делом против миллиардера-педофила Джефри Эпштейна, поэтому имеет прежде всего эмоциональный характер.

В чем суть дела

В 2019 году американский миллиардер-финансист Джеффри Эпштейн якобы повесился в своей камере во время пребывания в тюрьме. Этому предшествовал судебный процесс по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Как показало следствие, Эпштейн сексуально эксплуатировал десятки несовершеннолетних. В частности, он обвинялся в создании и управлении сетью торговли несовершеннолетними девушками – некоторые из которых были в возрасте от 14 лет – примерно с 1994 по 2004 годы. Согласно обвинениям, он и его сообщники вербовали уязвимых девушек, предлагая им деньги за "массажи", которые впоследствии перерастали в сексуальные акты.

Эпштейн был известен своей сетью связей с влиятельными лицами, включая политиков, бизнесменов и знаменитостей. Он владел роскошными поместьями в Нью-Йорке, Флориде на Виргинских островах и в других местах. Эпштейн также имел частный самолет, который получил прозвище "Lolita Express" из-за обвинений в использовании его для перевозки несовершеннолетних девушек.

Хотя официальная версия смерти – самоубийство, существует много спекуляций на эту тему. В частности, недавно опубликовано видео с камер наблюдения тюрьмы, которое, по данным WIRED, было обработано с помощью видеоредактора, и якобы из него было вырезано 3 минуты. Однако 100% доказательств фальсификации видео нет. Кроме того, несколько тюремных охранников в ночь его смерти не вышли на патрулирование, хотя Эпштейн, вероятно, пытался покончить с собой за месяц до того.

Дополнительно вопросы вызывают происхождение состояния Эпштейна. Его адвокаты заявляли, что он является миллиардером. Федеральные прокуроры впоследствии оценили его состояние примерно в 500 миллионов долларов, что, конечно, не меняет сути дела.

Смерть Эпштейна сделала невозможным проведение судебного процесса, во время которого могли быть представлены материальные доказательства и другие материалы следствия.

Почему дело до сих пор актуально

Сейчас главным вопросом остается наличие "списка контактов" Эпштейна –людей, которые могли быть его клиентами. Из открытых источников подтверждено, что он общался с экс-президентом США Биллом Клинтоном, британским принцем Эндрю, Вуди Аленом, Кевином Спейси, Тони Блэром, Наоми Кэмпбел, Майклом Джексоном и десятками других знаменитостей, и даже с самим Дональдом Трампом.

Вероятно, не все лица из круга знакомств Эпштейна были причастны к его преступной деятельности. Некоторые имели с ним только деловые или социальные контакты. Однако, именно вокруг этого больше всего спекуляций.

Радикальные сторонники Трампа годами требовали от американских властей обнародовать "список" – мол, он покажет, что американская культурная и политическая элита причастна к этим преступлениям. Само собой, на таких настроениях играл и сам Трамп в ходе предвыборной кампании, обещая обнародовать документы.

Новый директор ФБР Кэш Патель, а в прошлом лояльный к Трампу блогер, уверял, что проведет основательное расследование. Генеральный прокурор Пэм Бонди, назначенная Трампом, вообще говорила, что список клиентов Эпштейна якобы есть в ее распоряжении.

Однако в июле этого года ФБР и Министерство юстиции США, которые возглавляют Патель и Бонди, объявили, что дело закрыто.

Минюст сообщил, что не нашел доказательств существования "компрометирующего списка клиентов" миллиардера-сутенера или свидетельств того, что он шантажировал влиятельных лиц. Следователи также отметили, что дальнейшее раскрытие материалов может быть нецелесообразным из-за чувствительности информации, в частности относительно жертв сексуального насилия.

Все это усилило спекуляции и конспирологические теории среди радикальных сторонников Трампа. Теперь они настаивают на выполнении обещания. Более того, сторонники Трампа начали сомневаться в его искренности.

Каковы возможные последствия

Отказываясь публиковать все данные по делу Эпштейна, Трамп нарушил одно из своих предвыборных обещаний – причем куда более понятное и предметное, чем, скажем, "навести порядок в экономике" или "побороть преступность".

Что не менее важно, на этот раз недовольство возникло среди наиболее горячих сторонников Трампа. В частности, его начали критиковать влиятельные инфлюенсеры с миллионной аудиторией: Такер Карлсон, Ник Фуэнтес, Лора Лумер, Чарли Кирк, Кэндис Оуэнс и Стивен Бэннон. Все другие его инициативы –борьба с нелегальной миграцией, торговые войны или сворачивание "политики многообразия" вызвали раздражение прежде всего у его оппонентов. Это в свою очередь может иметь долгосрочные последствия.

Хотя команда Трампа пытается найти какие-то компромиссы относительно частичной публикации материалов Эпштейна, результат пока неутешительный. По данным Quinnipiac University National Poll 63% американцев не одобряют то, как власть справляется с делом Эпштейна. Впрочем, это будет иметь большее значение в следующем году, когда в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс США – если конечно же, эта история к тому времени не исчерпает себя.

А пока куда важнее для Трампа является недовольство в Конгрессе, которое может заблокировать ряд президентских инициатив.

Многие конгрессмены-республиканцы требуют публикации материалов по делу Эпштейна. Если этого не произойдет, об их голосах в других делах Трамп может забыть. В число таких конгрессменов входят наиболее преданные президенту, в частности конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин и даже спикер Майк Джонсон.