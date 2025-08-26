Справа екснардепа Грановського: суддя АП ВАКС заявив про нестачу доказів злочину

Суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) Олег Павлишин висловив незгоду з останніми рішеннями суду щодо справи екснардепа Олександра Грановського.
Про це суддя Павлишин зазначив у окремій думці на ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, пише РБК-Україна з посиланням на документ, опублікований "Главком".
Суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Олег Павлишин у своїй окремій думці заявив, що сторона обвинувачення не надала достатніх доказів для підтвердження підозри від 21 жовтня 2022 року та зміненої підозри від 3 жовтня 2024 року щодо колишнього народного депутата Олександра Грановського.
За словами судді, свідчення ряду осіб - Парфененка Д. М., Горбатка В. С., Вакеряка В. Я., Ляхова О. Б., Задорожного Є. П. та Олівера Хеллера - не підтверджують, що Грановський безпосередньо чи опосередковано давав доручення службовим особам ПАТ "ОПЗ" (Одеський припортовий завод) на дії, які, за версією слідства, призвели до збитків підприємству.
Також, на думку Павлишина, цього не доводять контракти з Newscope Estates Limited, висновки експертиз, протоколи оглядів і допитів.
Зокрема, протокол аналізу телефонних з’єднань не містить підтвердження, що абонентські номери належали Грановському.
Крім того, наказ Фонду держмайна №629 від 29 квітня 2015 року щодо включення Ткаченко О.С. до правління ОПЗ, погоджений Кабінетом Міністрів та затверджений наглядовою радою, не має прямого причинно-наслідкового зв’язку з діями Грановського.
На переконання судді, жоден із доказів, наданих обвинуваченням, не підтверджує його причетність до зловживань з метою отримання вигоди компанією Newscope Estates Limited.
Виходячи з цього, Павлишин вважає, що апеляційна скарга прокурора САП не підлягала задоволенню, а рішення слідчого судді від 20 серпня 2024 року слід було залишити чинним.
Натомість апеляційні скарги захисту на ухвалу від 19 березня 2025 року, на його думку, потрібно було задовольнити та скасувати змінену підозру від 3 жовтня 2024 року.
У жовтні 2022 НАБУ і САП повідомили про підозру Грановському в організації корупційної схеми на 93,3 млн грн на "Одеському припортовому заводі" (99,57 % підприємства належить державі).
У 2015 році ОПЗ уклав угоди з британською компанією Newscope Estates Ltd. на постачання аміаку та карбаміду. НАБУ і САП вважають, що компанія виконувала роль посередника, через якого ОПЗ фактично нічого не постачав, а добрива продавалися з навмисно заниженою вартістю.
Учасники схеми, серед яких фігурує колишня помічниця Грановського, член правління ОПЗ Ольга Ткаченко, і власник компанії-посередника Павло Чумак, підозрюються у привласненні різниці між ціною добрив і ринковою вартістю.
21 жовтня 2022 року НАБУ і САП оголосили про підозру Грановському. У грудні того ж року йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
20 серпня 2024 слідчий суддя ВАКС скасував підозру екснардепу Грановському.
Апеляційна палата ВАКС 15 серпня 2025 скасувала це рішення, повернувши повідомлення про підозру колишньому нардепу. Сам Грановський перебуває за кордоном.