Справа екснардепа Грановського: суддя АП ВАКС заявив про нестачу доказів злочину

Суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Олег Павлишин у своїй окремій думці заявив, що сторона обвинувачення не надала достатніх доказів для підтвердження підозри від 21 жовтня 2022 року та зміненої підозри від 3 жовтня 2024 року щодо колишнього народного депутата Олександра Грановського.

За словами судді, свідчення ряду осіб - Парфененка Д. М., Горбатка В. С., Вакеряка В. Я., Ляхова О. Б., Задорожного Є. П. та Олівера Хеллера - не підтверджують, що Грановський безпосередньо чи опосередковано давав доручення службовим особам ПАТ "ОПЗ" (Одеський припортовий завод) на дії, які, за версією слідства, призвели до збитків підприємству.

Також, на думку Павлишина, цього не доводять контракти з Newscope Estates Limited, висновки експертиз, протоколи оглядів і допитів.

Зокрема, протокол аналізу телефонних з’єднань не містить підтвердження, що абонентські номери належали Грановському.

Крім того, наказ Фонду держмайна №629 від 29 квітня 2015 року щодо включення Ткаченко О.С. до правління ОПЗ, погоджений Кабінетом Міністрів та затверджений наглядовою радою, не має прямого причинно-наслідкового зв’язку з діями Грановського.

На переконання судді, жоден із доказів, наданих обвинуваченням, не підтверджує його причетність до зловживань з метою отримання вигоди компанією Newscope Estates Limited.

Виходячи з цього, Павлишин вважає, що апеляційна скарга прокурора САП не підлягала задоволенню, а рішення слідчого судді від 20 серпня 2024 року слід було залишити чинним.

Натомість апеляційні скарги захисту на ухвалу від 19 березня 2025 року, на його думку, потрібно було задовольнити та скасувати змінену підозру від 3 жовтня 2024 року.