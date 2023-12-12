UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Справа екс-голови Фонду держмайна Сенниченка: НАБУ оголосило нову підозру

Архівне фото: НАБУ оголосило нову підозру у справі екс-голови Фонду держмайна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці сьогодні, 12 грудня, оголосили про підозру новому учаснику злочинної схеми, яку очолював колишній голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

"НАБУ і САП продовжують викривати топкорупцію. 12 грудня 2023 року про підозру повідомили ще одному учаснику очолюваної екс-головою ФДМУ злочинної організації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що її діяльність призвела до понад 400 млн гривень збитків державі, а викриття стало одним із найгучніших кейсів в історії антикорупційних органів. 

Підозрюваному загрожує до 13 років в'язниці

Йдеться про колишнього першого заступника голови ФДМУ на 2021 рік, який є чинним посадовцем ПАТ "Укрнафта". 

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 255 КК України (створення та участь у злочинному угрупованні - ред.). Йому загрожує до 13 років позбавлення волі.

Деталі справи Сенниченка

Нагадаємо, у березні 2023 року НАБУ та САП викрили злочинну схему щодо привласнення понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

До схеми причетний колишній голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019-2021 років заволоділо. Йому повідомили про підозру. У квітні 2023 року Сенниченка оголосили у розшук. 

Наприкінці листопада правоохоронці оновили підозри усім учасникам злочинної схеми на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком. Вони підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФДМУНАБУкоррупция