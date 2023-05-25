Спрацювала ППО. Над аеродром у Ростовській області збили невідомий предмет

Російська ППО збила невідомий предмет неподалік аеродрому у Ростовській області у четвер, 25 травня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.
За даними російських ЗМІ невідомий об'єкт збила ППО в небі над Ростовською областю.
Попередньо, інцидент трапився в районі Морозовська, неподалік від військового аеродрому. Унаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.
Фото: скріншот
Реакція російської влади
Губернатор Ростовської області заявив, що сили ППО нібито знищили ракету в районі Морозівська Ростовської області.
Варто нагадати, що останні місяці російські ЗМІ почали часто повідомляти про атаки невідомими предметами по стратегічних об'єктах країни.
Наприклад, нещодавно у російському Бєлгороді чули вибух. Інцидент стався неподалік залізничного вокзалу. Місцева влада заявляє про безпілотник, який скинув вибухівку прямо на дорогу, і на неї наїхала машина.
При цьому тиждень тому у мережі з'явилася інформація про атаку на будівлю ФСБ у Курській області, внаслідок чого поранення отримали прикордонники країни-агресора.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.