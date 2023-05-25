UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спрацювала ППО. Над аеродром у Ростовській області збили невідомий предмет

Фото: над аеродром у Ростовській області збили невідомий предмет (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська ППО збила невідомий предмет неподалік аеродрому у Ростовській області у четвер, 25 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

За даними російських ЗМІ невідомий об'єкт збила ППО в небі над Ростовською областю.

Попередньо, інцидент трапився в районі Морозовська, неподалік від військового аеродрому. Унаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

Фото: скріншот

Реакція російської влади

Губернатор Ростовської області заявив, що сили ППО нібито знищили ракету в районі Морозівська Ростовської області.

Варто нагадати, що останні місяці російські ЗМІ почали часто повідомляти про атаки невідомими предметами по стратегічних об'єктах країни.

Наприклад, нещодавно у російському Бєлгороді чули вибух. Інцидент стався неподалік залізничного вокзалу. Місцева влада заявляє про безпілотник, який скинув вибухівку прямо на дорогу, і на неї наїхала машина.

При цьому тиждень тому у мережі з'явилася інформація про атаку на будівлю ФСБ у Курській області, внаслідок чого поранення отримали прикордонники країни-агресора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПВОРостовская областьВійна Росії проти України