Спрацювала ППО. Над аеродром у Ростовській області збили невідомий предмет

За даними російських ЗМІ невідомий об'єкт збила ППО в небі над Ростовською областю.

Попередньо, інцидент трапився в районі Морозовська, неподалік від військового аеродрому. Унаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

Фото: скріншот

Реакція російської влади

Губернатор Ростовської області заявив, що сили ППО нібито знищили ракету в районі Морозівська Ростовської області.

Варто нагадати, що останні місяці російські ЗМІ почали часто повідомляти про атаки невідомими предметами по стратегічних об'єктах країни.

Наприклад, нещодавно у російському Бєлгороді чули вибух. Інцидент стався неподалік залізничного вокзалу. Місцева влада заявляє про безпілотник, який скинув вибухівку прямо на дорогу, і на неї наїхала машина.

При цьому тиждень тому у мережі з'явилася інформація про атаку на будівлю ФСБ у Курській області, внаслідок чого поранення отримали прикордонники країни-агресора.

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