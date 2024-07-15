Споживчі настрої погіршуються: українці побоюються підвищення цін та росту курсу долара

Індекс поточного становища знизився і складає 50,9 п., що на 4,7 п. нижче за рівень цього показника у травні. Індекс економічних очікувань зменшився на 10,2 п. та складає 73,6 п.

У червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 1,7 п. та складає 124,3 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 11,7 п. та складає 188 п. Індекс девальваційних очікувань ріс на 12 п. та складає 167 п.

"У червні 2024 року більшість показників продовжують негативну тенденцію попереднього періоду. Більше того, зниження показує також і індекс поточного становища населення України. Окрім цього, зросли також інфляційні та девальваційні очікування. Відповідно, невизначеність і надалі має суттєвий вплив як на поточну ситуацію серед населення України, так і на складові, які стосуються майбутнього", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.