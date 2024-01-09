Споживання продовжує зростати. В "Укренерго" закликали українців економити електроенергію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Споживання

Станом на 9 ранку, 9 січня, рівень споживання на 5,8% перевищує вчорашній показник, який був досить високим.

Причина зростання споживання полягає в посиленні холодів. Сьогодні прогнозована середньодобова температура -15.

У тому ж числі продовжується заживлення споживачів, які були знеструмлені через негоду в низці регіонів. Відновлення електропостачання провокує швидкий одномоментний зріст споживання, що створює додаткове навантаження. Через це важливо уникати одночасного увімкнення потужних електроприладів.

Виробництво

Наразі електроенергії вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

"Водночас більшість теплових електростанцій все ще відновлюється після масованих ракетних атак минулої зими. А сонячні електростанції не можуть працювати з максимальною потужністю через щільну хмарність та негоду" - пише "Укренерго".

Українців закликають економити світло

Найближчими днями споживачі повинні уважно поставитись до використання енергоємних електроприладів протягом всього дня з 09:00 до 19:00, аби система могла працювати збалансовано.

Відключення світла

Через негоду знеструмлені 1025 населених пунктів:

в Дніпропетровській області - 324;

в Одеській області - 268;

в Миколаївській - 215;

в Кіровоградській - 146;

в Запорізькій - 51.

Ремонті бригади роблять все можливе, щоб заживити знеструмлених споживачів. Водночас відновлення гальмують складні погодні умови.

"На ранок через бойові дії та з інших причин без світла залишається 485 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - додає "Укренерго".

Удари РФ по енергетиці України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в Україні восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.