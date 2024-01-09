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Потребление продолжает расти. В "Укрэнерго" призвали украинцев экономить электроэнергию

Вторник 09 января 2024 11:47
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Потребление продолжает расти. В "Укрэнерго" призвали украинцев экономить электроэнергию Фото: в "Укрэнерго" призвали украинцев экономить электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине продолжает расти уровень потребления электроэнергии. Украинцев призывают экономить свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Потребление

По состоянию на 9 утра, 9 января, уровень потребления на 5,8% превышает вчерашний показатель, который был достаточно высоким.

Причина роста потребления заключается в усилении холодов. Сегодня прогнозируемая среднесуточная температура -15.

В том же числе продолжается запитка потребителей, которые были обесточены из-за непогоды в ряде регионов. Восстановление электроснабжения провоцирует быстрый одномоментный рост потребления, что создает дополнительную нагрузку. Поэтому важно избегать одновременного включения мощных электроприборов.

Производство

Сейчас электроэнергии хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

"В то же время большинство тепловых электростанций все еще восстанавливается после массированных ракетных атак прошлой зимой. А солнечные электростанции не могут работать с максимальной мощностью из-за плотной облачности и непогоды", - пишет "Укрэнерго".

Украинцев призывают экономить свет

В ближайшие дни потребители должны внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в течение всего дня с 09:00 до 19:00, чтобы система могла работать сбалансировано.

Отключение света

Из-за непогоды обесточены 1025 населенных пунктов:

  • в Днепропетровской области - 324;
  • в Одесской области - 268;
  • в Николаевской - 215;
  • в Кировоградской - 146;
  • в Запорожской - 51.

Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы оживить обесточенных потребителей. В то же время восстановление тормозят сложные погодные условия.

"На утро из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 485 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - добавляет "Укрэнерго".

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блэкаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призвали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

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