Споживання електроенергії зросло: у Міненерго повідомили, як працює генерація

У понеділок, 27 березня, енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.
Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, незважаючи на певне збільшення попиту, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.
"Активно здійснюються ремонтні роботи з відновлення електропостачання після нещодавніх обстрілів у Харківській, Донецькій та Херсонській областях", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Крім того, у Житомирській області можливі нетривалі відключення електроенергії через ремонти на об‘єктах мережевої інфраструктури.
Нагадаємо, ремонти у Житомирській області тривають після останньої масованої ракетної атаки росіян, яка відбулася 9 березня.
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