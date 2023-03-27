Споживання електроенергії зросло: у Міненерго повідомили, як працює генерація

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

Крім того, у Житомирській області можливі нетривалі відключення електроенергії через ремонти на об‘єктах мережевої інфраструктури.

"Активно здійснюються ремонтні роботи з відновлення електропостачання після нещодавніх обстрілів у Харківській, Донецькій та Херсонській областях", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, незважаючи на певне збільшення попиту, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Нагадаємо, ремонти у Житомирській області тривають після останньої масованої ракетної атаки росіян, яка відбулася 9 березня.

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