RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Потребление электроэнергии выросло: в Минэнерго сообщили, как работает генерация

Фото: потребление электроэнергии возросло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 27 марта, энергосистема Украины продолжает работать без ограничения потребителей с резервом мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, несмотря на определенное увеличение спроса, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

"Активно производятся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения после недавних обстрелов в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в Житомирской области возможны непродолжительные отключения электроэнергии из-за ремонтов на объектах сетевой инфраструктуры.

Напомним, ремонты в Житомирской области продолжаются после последней массированной ракетной атаки россиян, состоявшейся 9 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерговідключеня світла