UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Споживання електроенергії в Україні стабілізувалося: чи планують на сьогодні відключення

Фото: відключень світла 1 серпня не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживання електроенергії в Україні стабілізувалось на одному рівні. Відключення світла сьогодні не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Вчора, 31 липня, добовий максимум був таким самим, що й позавчора, 30 липня. Сьогодні, 1 серпня, на 9:30 споживання також відповідає позначці вчорашнього ранку", - йдеться в повідомленні.

Але, як зазначили в компанії, енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

"За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години - з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій", - пояснили в "Укренерго".

Нагадаємо, з 30 серпня "Укренерго" не застосовувало графіків відключень світла взагалі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ситуація в енергетиці України покращилася останнім часом через те, що вийшли з ремонту два блоки АЕС та впала температура повітря.

Відключення світла найближчим часом будуть, але мінімальні, прогнозують опитані РБК-Україна експерти. Але це прогноз на той випадок, якщо не буде подальших втрат від ударів з боку Москви.

Як завив президент Володимир Зеленський, Україна вже працює над тим, щоб енергетична інфраструктура країни була убезпечена від майбутніх ракетних ударів 

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоВідключеня світла