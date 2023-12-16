Сповіщення про відключення світла можна отримувати через "Київ Цифровий": як налаштувати

Крім повідомлень про відключення світла, у застосунку "Київ Цифровий" також будуть з'являтись сповіщення про завершення таких відключень або про зміну графіка відключень вашої групи.

"Поки йдеться лише про екстрені та стабілізаційні відключення, надалі планується запустити сповіщення про планові роботи та аварії в електромережах", - йдеться у повідомленні.

Щоб підключити сповіщення у "Київ Цифровий", потрібно:

Оновити застосунок "Київ Цифровий" на iOS чи Android і відкрити його;

Відкрити К - Комунальні послуги - ДТЕК Світло;

Додати адресу, якщо вона не збереглася автоматично.

Отримувати сповіщення та переглядати актуальний графік відключень можна у будь-який час. Користувачі зможуть отримувати сповіщення цілодобово або ж увімкнути режим "Не турбувати".

Ситуація зі світлом в Україні

Станом на сьогодні ситуація зі світлом в Україні стабільна, але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.

Так, нещодавно після нічної атаки у Києві були знеструмлені споживачі. За попередніми даними, після обстрілу без світла були 120 споживачів.

Крім того, в Україні декілька днів поспіль фіксували рекордно високий рівень споживання електроенергії через морози. В "Укренерго" прогнозують, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.