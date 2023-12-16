UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сповіщення про відключення світла можна отримувати через "Київ Цифровий": як налаштувати

Фото: у "Київ Цифровий" повідомляють про відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі столиці можуть дізнатися про відключення світла через застосунок "Київ Цифровий". Для цього потрібно налаштувати сповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Крім повідомлень про відключення світла, у застосунку "Київ Цифровий" також будуть з'являтись сповіщення про завершення таких відключень або про зміну графіка відключень вашої групи.

"Поки йдеться лише про екстрені та стабілізаційні відключення, надалі планується запустити сповіщення про планові роботи та аварії в електромережах", - йдеться у повідомленні.

Щоб підключити сповіщення у "Київ Цифровий", потрібно:

  • Оновити застосунок "Київ Цифровий" на iOS чи Android і відкрити його;
  • Відкрити К - Комунальні послуги - ДТЕК Світло;
  • Додати адресу, якщо вона не збереглася автоматично.

Отримувати сповіщення та переглядати актуальний графік відключень можна у будь-який час. Користувачі зможуть отримувати сповіщення цілодобово або ж увімкнути режим "Не турбувати".

Ситуація зі світлом в Україні

Станом на сьогодні ситуація зі світлом в Україні стабільна, але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.

Так, нещодавно після нічної атаки у Києві були знеструмлені споживачі. За попередніми даними, після обстрілу без світла були 120 споживачів.

Крім того, в Україні декілька днів поспіль фіксували рекордно високий рівень споживання електроенергії через морози. В "Укренерго" прогнозують, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиїввідключеня світла