Уведомления об отключениях света можно получать через "Киев Цифровой": как настроить

Помимо сообщений об отключениях света, в приложении "Киев Цифровой" будут появляться уведомления о завершении таких отключений или об изменении графика отключений вашей группы.

"Пока речь идет только об экстренных и стабилизационных отключениях, в дальнейшем планируется запустить уведомления о плановых работах и авариях в электросетях", - говорится в сообщении.

Чтобы подключить уведомления в "Киев Цифровой", нужно:

Обновить приложение "Киев Цифровой" на iOS или Android и открыть его;

Открыть К - Коммунальные услуги - ДТЭК Свет;

Добавить адрес, если он не сохранился автоматически.

Получать уведомления и просматривать актуальный график отключений можно в любое время. Пользователи смогут получать уведомления круглосуточно или включить режим "Не беспокоить".

Ситуация со светом в Украине

На сегодня ситуация со светом в Украине стабильная, но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

Так, недавно после ночной атаки в Киеве были обесточены потребители. По предварительным данным, после обстрела без света было 120 потребителей.

Кроме того, в Украине несколько дней подряд фиксировали рекордно высокий уровень потребления электроэнергии из-за морозов. В "Укрэнерго" прогнозируют, что украинцам придется пережить еще несколько напряженных недель.