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В Spotify в скором времени появятся аудиокниги: сервис приобрел платформу Findaway

Автор: Валерия Полищук

Музыкальный сервис Spotify приобрел платформу для аудиокниг Findaway. Таким образом, на Spotify в скором времени должен появится раздел для прослушивания книг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Findaway.

"Spotify стремится стать местом назначения для всего аудио как для слушателей, так и для создателей. Приобретение Findaway ускорит присутствие Spotify в пространстве аудиокниг и поможет нам быстрее реализовать эти амбиции", - заявил Густав Седерстрем, директор Spotify по исследованиям и развитию.

Ожидается, что сделка о покупке сервиса аудиокниг будет завершена в четвертом квартале 2021 года при условии рассмотрения и утверждения регуляторами.

Появление первых аудиокниг на Spotify запланированы на начало 2022 года.

Отметим, что платформа Findaway основана в 2004 году. Она является посредником между создателями и площадками для аудиокниг от Apple, Google, Scribd, Storytel, Overdrive, Audiobooks и других.

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