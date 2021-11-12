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У Spotify незабаром з'являться аудіокниги: сервіс придбав платформу Findaway

Автор: Валерія Поліщук

Музичний сервіс Spotify придбав платформу для аудіокниг Findaway. Таким чином, на Spotify незабаром повинен з'явиться розділ для прослуховування книг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Findaway.

"Spotify прагне стати місцем призначення для всього аудіо як для слухачів, так і для творців. Придбання Findaway прискорить присутність Spotify в просторі аудіокниг і допоможе нам швидше реалізувати ці амбіції", - заявив Густав Седерстрем, директор Spotify з досліджень і розвитку.

Очікується, що угода про покупку сервісу аудіокниг буде завершена в четвертому кварталі 2021 року за умови розгляду та затвердження регуляторами.

Поява перших аудіокниг на Spotify заплановані на початок 2022 року.

Відзначимо, що платформа Findaway заснована в 2004 році. Вона є посередником між творцями і майданчиками для аудіокниг від Apple, Google, Scribd, Storytel, Overdrive, Audiobooks та інших.

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