Спортсменів з РФ та Білорусі не пустили на Азійські ігри-2023

портсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати на Азійських іграх. Майже 500 спортсменів мали бути допущені до участі.

Завдяки Азійським іграм росіяни планували пройти кваліфікацію на Олімпіаду-2024.

Участь росіян у спортивних змаганнях

Після початку повномасштабної російської агресії проти України низка міжнародних спортивних федерацій заборонили участь спортсменів з РФ у змаганнях. Проте були й такі федерації, що дозволили участь росіян, попри війну.

Залишається відкритим і питання про участь росіян в Олімпійських іграх у Парижі, які відбудуться в 2024 році. Наразі Міжнародний олімпійський комітет вирішив допустити російських спортсменів до змагань під нейтральним прапором і з низкою умов, але рішення щодо участі в самій Олімпіаді поки немає.

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