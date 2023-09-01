Спортсменів з РФ та Білорусі не пустили на Азійські ігри-2023

МОК ухвалив кінцеве рішення щодо виступу спортсменів з РФ та Білорус на Азійських іграх-2023. цього року вищезгадані спортсмени не братимуть участь в змаганнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Indian Express.
портсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати на Азійських іграх. Майже 500 спортсменів мали бути допущені до участі.
Завдяки Азійським іграм росіяни планували пройти кваліфікацію на Олімпіаду-2024.
Після початку повномасштабної російської агресії проти України низка міжнародних спортивних федерацій заборонили участь спортсменів з РФ у змаганнях. Проте були й такі федерації, що дозволили участь росіян, попри війну.
Залишається відкритим і питання про участь росіян в Олімпійських іграх у Парижі, які відбудуться в 2024 році. Наразі Міжнародний олімпійський комітет вирішив допустити російських спортсменів до змагань під нейтральним прапором і з низкою умов, але рішення щодо участі в самій Олімпіаді поки немає.
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