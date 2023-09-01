Спортсменов из РФ и Беларуси не пустили на Азиатские игры-2023

спортсмены из России и Беларуси смогут выступать на Азиатских играх. Около 500 спортсменов должны были быть допущены к участию.

Благодаря Азиатским играм россияне планировали пройти квалификацию на Олимпиаду-2024.

Участие россиян в спортивных соревнованиях

После начала полномасштабной российской агрессии против Украины ряд международных спортивных федераций запретили участие спортсменов из РФ в соревнованиях. Однако были и такие федерации, которые разрешили участие россиян, несмотря на войну.

Остается открытым и вопрос об участии россиян в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году. Международный олимпийский комитет решил допустить российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом и с рядом условий, но решения об участии в самой Олимпиаде пока нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.