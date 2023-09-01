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Спортсменов из РФ и Беларуси не пустили на Азиатские игры-2023

Фото: Спортсменам из РФ и Беларуси не разрешили выступать на Азиатских играх-2023 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

МОК принял окончательное решение относительно выступления спортсменов из РФ и Беларуси на Азиатских играх-2023. В этом году вышеупомянутые спортсмены не будут участвовать в соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Indian Express.

спортсмены из России и Беларуси смогут выступать на Азиатских играх. Около 500 спортсменов должны были быть допущены к участию.

Благодаря Азиатским играм россияне планировали пройти квалификацию на Олимпиаду-2024.

Участие россиян в спортивных соревнованиях

После начала полномасштабной российской агрессии против Украины ряд международных спортивных федераций запретили участие спортсменов из РФ в соревнованиях. Однако были и такие федерации, которые разрешили участие россиян, несмотря на войну.

Остается открытым и вопрос об участии россиян в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году. Международный олимпийский комитет решил допустить российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом и с рядом условий, но решения об участии в самой Олимпиаде пока нет.

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