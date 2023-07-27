Спортсмени України не тиснутимуть руку росіянам. НОК відреагував на скандал з Харлан

"Наші спортсмени не тиснуть руку спортсменам під нейтральним прапором, які з Росії. Вчора була зустріч нашої федерації з членами міжнародної федерації і вони підкреслили, що наші спортсмени не тиснуть руку", - зазначив міністр.

За його словами, сьогоднішній інцидент - це була відкрита провокація російської спортсменки під нейтральним прапором, яку вона застосувала проти української фехтувальниці Ольги Харлан.

"Є випадки, коли спортсмени не тиснуть руки. Вони вдаряють по клинку і розходяться. А тут вона (росіянка - ред.) спровокувала Ольгу, спровокувала організаційний комітет. На жаль, організаційний комітет, хоч і знав, що це відбуватиметься (не будуть потискати руки - ред.), їх попередили, зробив те, що зробив", - уточнив він.

Скандал з Харлан

Нагадаємо, сьогодні титулована фехтувальник Ольга Харлан змогла здолати росіянку Анну Смірнову в першому раунді чемпіонату світу. Але пізніше українку дискваліфікували за те, що вона відмовилася потиснути руку своїй суперниці.

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев зазначив, що Україна намагатиметься оскаржити таке скандальне рішення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба вже відреагував на інцидент. Він закликав організаторів турніру допустити Харлан до змагань.