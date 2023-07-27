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Спортсмени України не тиснутимуть руку росіянам. НОК відреагував на скандал з Харлан

Фото: Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету (facebook.com/vgytzait)
Автор: Іван Носальський

Українські спортсмени не тиснутимуть руку росіянам на змаганнях. Про це вже попереджали членів Міжнародної федерації фехтування.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на пресконференції заявив міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт.

"Наші спортсмени не тиснуть руку спортсменам під нейтральним прапором, які з Росії. Вчора була зустріч нашої федерації з членами міжнародної федерації і вони підкреслили, що наші спортсмени не тиснуть руку", - зазначив міністр.

За його словами, сьогоднішній інцидент - це була відкрита провокація російської спортсменки під нейтральним прапором, яку вона застосувала проти української фехтувальниці Ольги Харлан.

"Є випадки, коли спортсмени не тиснуть руки. Вони вдаряють по клинку і розходяться. А тут вона (росіянка - ред.) спровокувала Ольгу, спровокувала організаційний комітет. На жаль, організаційний комітет, хоч і знав, що це відбуватиметься (не будуть потискати руки - ред.), їх попередили, зробив те, що зробив", - уточнив він.

Скандал з Харлан

Нагадаємо, сьогодні титулована фехтувальник Ольга Харлан змогла здолати росіянку Анну Смірнову в першому раунді чемпіонату світу. Але пізніше українку дискваліфікували за те, що вона відмовилася потиснути руку своїй суперниці.

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев зазначив, що Україна намагатиметься оскаржити таке скандальне рішення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба вже відреагував на інцидент. Він закликав організаторів турніру допустити Харлан до змагань.

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Ольга ХарланНОКВадим Гутцайт