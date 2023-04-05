Спортсмени-кияни пенсійного віку отримуватимуть стипендію від Кличка

"На здобуття стипендії висуваються громадяни України, які досягли 60-річного віку, проживають та зареєстровані у Києві. Зокрема, спортсмени, які посіли 1-6 місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, та чемпіони, призери спортивних змагань міжнародного, всеукраїнського рівня. Тренери, які займалися активною роботою у сфері фізичної культури і спорту не менше 30 років. Фахівці сфери фізичної культури і спорту - за активну діяльність у сфері фізичної культури й спорту не менше ніж 30 років та вагомий внесок у розвиток сфери", - йдеться у повідомленні.

Висувати претендентів можуть Рада ветеранів фізкультури і спорту м. Києва, Асоціація ветеранів спорту України, фізкультурно-спортивні товариства та відомства, спортивні федерації та громадські організації. Визначатиме стипендіатів конкурсна комісія, яку утворює Департамент молоді та спорту КМДА.

Щороку присуджуватимуть до 50 стипендій. Вони виплачуватимуться щорічно у розмірі двох прожиткових мінімумів на одну працездатну особу. Повторно стипендія може присуджуватися не раніше ніж через два роки.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко заснував стипендію міського голови для видатних спортсменів, чиї досягнення сприяють утвердженню міжнародного авторитету Києва як спортивної столиці європейської держави. Щороку таку стипендію отримуватимуть до 100 спортсменів-киян.