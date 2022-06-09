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Спортивные звезды во главе с Шевченко и Светолиной собрали Украине 1 млн долларов на аукционе

Фото: Сергей Стаховский, Элина Свитолина и Андрей Шевченко (instagram.com/elisvitolina)
Автор: Антон Федорцив

Благотворительный ужин для сбора средств на восстановление Украины накануне прошел в столице Соединенного Королевства. К послу платформы United24 Андрею Шевченко пришли спортивные знаменитости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сніданок з 1+1".

Экс-наставник сборной Украины поделился подробностями ужина-аукциона. По его словам, поддержали благотворительную акцию украинские теннисисты Сергей Стаховский и Элина Свитолина, а также недавние звезды английского футбола – легенды "Челси" Петр Чех и Джон Терри, ветеран "Ливерпуля" Джейми Каррагер и лучший бомбардир ЧМ-1986 Гари Линекер.

"Было очень много лотов, в том числе и онлайн. Были связаны с игрой в гольф лоты, были лоты посещения концертов. Был даже лот игры на стадионе "Уэмбли". Он предполагает, что можно взять две команды и провести матч на этой арене" , – рассказал Шевченко.

Обладатель "Золотого мяча-2004" раскрыл и лот от себя. Он связан с увлечением экс-форварда – гольфом. Шевченко предложил несколько матчей в гольф с любой ролью для себя – от соперника до тренера либо наставника. Такую же роль выбрал и бывший одноклубник украинца Терри.

Общие сборы по итогам составили ориентировочно 1 млн долларов. Глобальная инициатива U24 была начата для поддержки Украины. Ее цель – помощь украинским защитникам и мирным жителям для восстановления страны.

Напомним, что группа Kalush Orchestra продала приз Евровидения-2022 для нужд Вооруженных сил Украины.

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