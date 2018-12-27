В спортивной школе ХТЗ завершили капитальный ремонт легкоатлетического манежа

Фото: Юлия Светличная (пресс-служба)

Светличная посетила спортшколу ХТЗ

В этом году в легкоатлетическом манеже школы ХТЗ заменили спортивное покрытие, установили ограждение инженерных коммуникаций вдоль стен, обновили входную группу и установили освещение боксерских рингов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Харьковской облгосдаминистрации.

С результатом ремонтных работ, проведенных в спорткомплексе в этом году, ознакомилась председатель ХОГА Юлия Светличная.

"Спортивная школа ХТЗ - одна из крупнейших спортивных школ в Украине, в ней учатся около 1000 спортсменов. Много лет к ней не было внимания со стороны государства, поэтому ее помещения находились в крайне плохом состоянии. Второй год подряд мы ремонтируем комплекс, и сейчас у заведения - полностью новое лицо. Здесь могут проводиться соревнования, а спортсмены могут учиться в хороших и современных условиях", - отметила Светличная.

Капитальное восстановление школы началось в 2017 году. Здесь был начат ремонт легкоатлетического манежа (заменена внутренняя система отопления, отремонтирована кровля, восстановлены внутренние помещения манежа - раздевалки, душевые, вестибюль и фойе, кабинеты). Также капитально отремонтирован административный корпус со спортивными залами настольного тенниса и бокса, малый зал бокса и тяжелой атлетики.

В этом году в легкоатлетическом манеже заменили спортивное покрытие, установили ограждение инженерных коммуникаций вдоль стен манежа, обновили входную группу и установили освещение боксерских рингов. Также здесь установлены пять тепловентиляторов и бойлер для обеспечения манежа горячей водой, выполнено декоративное освещение фасада манежа.

Кроме того, второй год подряд в школе обновляют инвентарь. По словам директора школы Леонида Задорожного, в этом году новое оборудование получили спортсмены всех 18 видов спорта, представленных в школе, - на общую сумму почти 2 млн грн.

Только таким системным должен быть подход к восстановлению спортивной инфраструктуры, подчеркнула глава ХОГА.

"Делаем все, чтобы приближать спорт ко всем желающим и создавать качественные условия для спортсменов. Системно строим новые объекты и восстанавливаем уже существующую спортивную инфраструктуру в области. На следующий год запланировали строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, ремонт бассейнов, открытие спортивных площадок, реконструкцию стадионов. Будем закупать новое оборудование, а также вводить региональные стипендии, чтобы стимулировать и выдающихся, и начинающих спортсменов на новые свершения", - рассказала руководитель области.

Находясь в спортивной школе, Светличная передала государственную награду - орден за заслуги III степени - директору Леониду Задорожному, а также отличия ХОГА сотрудникам учреждения.