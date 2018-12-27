У спортивній школі ХТЗ завершили капітальний ремонт легкоатлетичного манежу

Фото: Юлія Світлична (прес-служба)

Світлична відвідала спортшколу ХТЗ

Цього року в легкоатлетичному манежі школи ХТЗ замінили спортивне покриття, встановили огорожу інженерних комунікацій уздовж стін, відновили вхідну групу та встановили освітлення боксерських рингів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Харківської облдержадміністрації.

З результатом ремонтних робіт, проведених у спорткомплексі в цьому році, ознайомилася голова ХОДА Юлія Світлична.

"Спортивна школа ХТЗ - одна з найбільших спортивних шкіл в Україні, у ній навчаються близько 1000 спортсменів. Багато років до неї не було уваги з боку держави, тому її приміщення перебували у вкрай поганому стані. Другий рік поспіль ми ремонтуємо комплекс, і зараз у закладe - повністю нове обличчя. Тут можуть проводитись змагання, а спортсмени можуть навчатися в хороших сучасних умовах", - зазначила Світлична.

Капітальне відновлення школи розпочалося у 2017 році. Тут було розпочато ремонт легкоатлетичного манежу (замінена внутрішня система опалення, відремонтовано покрівлю, відновлені внутрішні приміщення манежу - роздягальні, душові, вестибюль і фойє, кабінети). Також капітально відремонтовано адміністративний корпус зі спортивними залами настільного тенісу та боксу, мала зала боксу та важкої атлетики.

Цього року в легкоатлетичному манежі замінили спортивне покриття, встановили огорожу інженерних комунікацій уздовж стін манежу, відновили вхідну групу та встановили освітлення боксерських рингів. Також тут встановлено п'ять тепловентиляторів і бойлер для забезпечення манежу гарячою водою, виконано декоративне освітлення фасаду манежу.

Крім того, другий рік поспіль у школі оновлюють інвентар. За словами директора школи Леоніда Задорожного, в цьому році нове обладнання отримали спортсмени всіх 18 видів спорту, представлених у школі, - на загальну суму майже 2 млн грн.

Тільки таким системним повинен бути підхід до відновлення спортивної інфраструктури, підкреслила голова ХОДА.

"Робимо все, щоб наближати спорт до всіх бажаючих створювати якісні умови для спортсменів. Системно будуємо нові об'єкти і відновлюємо вже існуючу спортивну інфраструктуру в області. На наступний рік запланували будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів, ремонт басейнів, відкриття спортивних майданчиків, реконструкцію стадіонів. Будемо закуповувати нове обладнання, а також вводити регіональні стипендії, щоб стимулювати і видатних, і початківців спортсменів на нові звершення", - розповіла керівник області.

Перебуваючи у спортивній школі, Світлична передала державну нагороду - орден за заслуги ІІІ ступеня - директору Леоніду Задорожному, а також відзнаки ХОДА співробітникам установи.