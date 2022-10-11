Спортивний директор клубу Ахметова ініціював допомогу Україні всіма учасниками Ліги чемпіонів

Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна закликав кожного із 31 учасника нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів підтримати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Срна в Instagram.
Він написав відповідні звернення, де запропонував футбольним клубам долучитися до допомоги на платформі Saving Lives Humanitarian Center, амбасадором якої він став у липні 2022 року.
"Сьогодні Україна як ніколи потребує підтримки. Тому я звернувся до європейських клубів і впевнений, багато команд не залишаться осторонь і виявлять солідарність з нашими людьми та країною", - сказав Срна.
Нагадаємо, завтра "Шахтар" зіграє з "Реалом" у Лізі чемпіонів. Початок о 22.00.
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