Спортивный директор клуба Ахметова инициировал помощь Украине всеми участниками Лиги чемпионов

Он написал соответствующие обращения, где предложил футбольным клубам присоединиться к помощи на платформе Saving Lives Humanitarian Center, послом которой он стал в июле 2022 года.

"Сегодня Украина как никогда нуждается в поддержке. Поэтому я обратился в европейские клубы и уверен, многие команды не останутся в стороне и проявят солидарность с нашими людьми и страной", - сказал Срна.