UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Спортивні Skoda Octavia RS отримали спеціальну версію для поліції

Фото: Skoda Octavia RS отримали спеціальну версію для поліції (skoda.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Skoda розсекретила спеціальний поліцейський універсал на базі Octavia RS. Новинку з двома типами кузова показали у лівреї поліції Британії. У таких автомобілів під капотом 265-сильний двигун об'ємом 2,0 літра.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу автовиробника.

Силовий агрегат забезпечує розгін з місця до "сотні" за 6,4 секунди та максимальну швидкість у 250 км/год. У новинок всі атрибути поліцейських машин на місці: проблискові маячки в решітці радіатора, "люстра" на даху, радіозв'язок і гучномовці.

Нагадаємо, що Skoda Octavia оновилася в лютому 2024 року, тоді ж показали і заряджений варіант з приставкою RS. З рестайлінгом RS-версія втратила 200-сильний дизель, повний привід і механічну коробку передач, зате бензиновому дволітровому турбомотору збільшили потужність. З того моменту він розвиває на 20 сил більше, ніж на попередній Octavia RS і працює у зв'язці з безальтернативним семиступінчастим "роботом" DSG.

У спортивного варіанта більш жорстка підвіска, занижена на 15 міліметрів щодо базової Octavia, 19-дюймові колісні диски замість 18-дюймових, матричні фари та крісла з розвиненою бічною підтримкою.

Саме такий універсал і перетворили на поліцейський автомобіль, призначений для правоохоронних органів Британії. Ймовірно, Skoda запропонує нову заводську версію поліціям інших країн.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
SkodaАвтомобільний ринок