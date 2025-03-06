Спортивные Skoda Octavia RS получили специальную версию для полиции

Силовой агрегат обеспечивает разгон с места до "сотни" за 6,4 секунды и максимальную скорость в 250 км/ч. У новинок все атрибуты полицейских машин на месте: проблесковые маячки в решетке радиатора, "люстра" на крыше, радиосвязь и громкоговорители.

Напомним, что Skoda Octavia обновилась в феврале 2024 года, тогда же показали и заряженный вариант с приставкой RS. С рестайлингом RS-версия лишилась 200-сильного дизеля, полного привода и механической коробки передач, зато бензиновому двухлитровому турбомотору увеличили мощность. С того момента он развивает на 20 сил больше, чем на предыдущей Octavia RS и работает в связке с безальтернативным семиступенчатым "роботом" DSG.

У спортивного варианта более жесткая подвеска, заниженная на 15 миллиметров относительно базовой Octavia, 19-дюймовые колесные диски вместо 18-дюймовых, матричные фары и кресла с развитой боковой поддержкой.

Именно такой универсал и превратили в полицейский автомобиль, предназначенный для правоохранительных органов Британии. Вероятно, Skoda предложит новую заводскую версию полициям других стран.