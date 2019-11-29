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Спортивная одежда для женщин — выбор и уход

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Хотите выглядеть стройной, красивой, подтянутой? Добро пожаловать в спортзал. Можно заниматься и дома, но специальные тренажеры, профессиональные советы и атмосфера — значительно ускоряют процесс «построения тела». При этом иногда у прекрасного пола возникает классическая женская проблема — нечего надеть! Любимая футболка — прекрасно подходит для дома или прогулок, но не для спортивных занятий. Для эффективных тренировок нужно пополнить гардероб специальной формой. Она не только обеспечит комфорт во время занятий спортом, но и поможет создать привлекательный образ.

6 правил выбора спортивной одежды для женщин

Правила подбора спортивного гардероба просты. Их соблюдение избавит вас от затруднений, связанных с процессом выбора подходящего варианта, и сделает занятия спортом максимально удобными:

  1. Комфорт. Вне зависимости, от того, каким видом спорта вы занимаетесь, ваша одежда должна быть максимально удобной. Если одежда сковывает движения или вызывает дискомфорт — меняйте. Занятия спортом это удовольствие, а не повинность.

  2. Никаких комплектов. Тело каждого человека индивидуально, и может не вписаться в размерные стандарты. Верх может быть 46–го, а низ 44–го. размера. А это – дискомфорт. Если комплект сделан из дешевой ткани, тело не сможет «дышать». Плюс самостоятельно подобрав нужную одежду — шорты, футболку, бриджи или бра – вы уменьшаете шанс встретить в зале соседку в таком же комплекте.

  3. Не покупайте дорогую одежду. При регулярных занятиях спортом ваши параметры будут меняться. И через полгода потребуется новый комплект. Предпочтение лучше отдавать недорогой, качественной одежде. Ее легко найти в спортивном магазине или на сайте, например, Sportmaster.ua.

  4. Для занятий йогой или стретчингом идеально подходят капри, лосины или короткие шорты. Они вполне могут быть синтетическими.

  5. Носки и перчатки. Носочки лучше всего использовать противоскользящие. Особенно для занятий йогой. Перчатки для тренажерного зала или велоспорта берем с открытыми пальчиками.

  6. В спортзале вам не обойтись без такого важного аксессуара как повязка. Не соблазняйтесь красивыми принтами и расцветками. Важный параметр — поглощение влаги. Без него капли пота будут попадать на лицо, причинять вред коже и отвлекать от занятий.

Уход за спортивной одеждой

Качественная спортивная одежда прослужит долго, а при правильном уходе — еще дольше. Способы ухода за спортивной одеждой для женщин имеют свои тонкости:

  1. Специальные средства. Раньше это было проблемой. Сейчас найти необходимые моющие средства не трудно. Главное, обращайте внимание на пометки на бирке одежды.

  2. Стирать вещи следует после каждой тренировки. Спортивные вещи создаются с повышенным запасом прочности. И частая стирка им не повредит. А вот при сушке лучше избегать попаданий прямых солнечных лучей — быстро теряется яркость и глубина цвета.

  3. Не убирайте одежду после занятия сразу в сумку. Прячем вещи в одноразовые пакеты и только потом убираем. Это убережет сумку от «аромата» спортзала.

Главная мотивация

Стоит ли тратить время на спортзалы и покупку специальной одежды? Стоит! Спорт — это тяжело. Но когда свое отражение в зеркале нравится и радует — мотивация к занятиям значительно повышается.

Качественная спортивная одежда для женщин по доступной цене представлена на сайте Sportmaster.ua. Там же продается и линейка специальных средств по уходу за одеждой для тренировок и активного образа жизни.

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