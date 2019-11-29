Спортивная одежда для женщин — выбор и уход

Хотите выглядеть стройной, красивой, подтянутой? Добро пожаловать в спортзал. Можно заниматься и дома, но специальные тренажеры, профессиональные советы и атмосфера — значительно ускоряют процесс «построения тела». При этом иногда у прекрасного пола возникает классическая женская проблема — нечего надеть! Любимая футболка — прекрасно подходит для дома или прогулок, но не для спортивных занятий. Для эффективных тренировок нужно пополнить гардероб специальной формой. Она не только обеспечит комфорт во время занятий спортом, но и поможет создать привлекательный образ.

6 правил выбора спортивной одежды для женщин

Правила подбора спортивного гардероба просты. Их соблюдение избавит вас от затруднений, связанных с процессом выбора подходящего варианта, и сделает занятия спортом максимально удобными:

Комфорт. Вне зависимости, от того, каким видом спорта вы занимаетесь, ваша одежда должна быть максимально удобной. Если одежда сковывает движения или вызывает дискомфорт — меняйте. Занятия спортом это удовольствие, а не повинность. Никаких комплектов. Тело каждого человека индивидуально, и может не вписаться в размерные стандарты. Верх может быть 46–го, а низ 44–го. размера. А это – дискомфорт. Если комплект сделан из дешевой ткани, тело не сможет «дышать». Плюс самостоятельно подобрав нужную одежду — шорты, футболку, бриджи или бра – вы уменьшаете шанс встретить в зале соседку в таком же комплекте. Не покупайте дорогую одежду. При регулярных занятиях спортом ваши параметры будут меняться. И через полгода потребуется новый комплект. Предпочтение лучше отдавать недорогой, качественной одежде. Ее легко найти в спортивном магазине или на сайте, например, Sportmaster.ua. Для занятий йогой или стретчингом идеально подходят капри, лосины или короткие шорты. Они вполне могут быть синтетическими. Носки и перчатки. Носочки лучше всего использовать противоскользящие. Особенно для занятий йогой. Перчатки для тренажерного зала или велоспорта берем с открытыми пальчиками. В спортзале вам не обойтись без такого важного аксессуара как повязка. Не соблазняйтесь красивыми принтами и расцветками. Важный параметр — поглощение влаги. Без него капли пота будут попадать на лицо, причинять вред коже и отвлекать от занятий.

Уход за спортивной одеждой

Качественная спортивная одежда прослужит долго, а при правильном уходе — еще дольше. Способы ухода за спортивной одеждой для женщин имеют свои тонкости:

Специальные средства. Раньше это было проблемой. Сейчас найти необходимые моющие средства не трудно. Главное, обращайте внимание на пометки на бирке одежды. Стирать вещи следует после каждой тренировки. Спортивные вещи создаются с повышенным запасом прочности. И частая стирка им не повредит. А вот при сушке лучше избегать попаданий прямых солнечных лучей — быстро теряется яркость и глубина цвета. Не убирайте одежду после занятия сразу в сумку. Прячем вещи в одноразовые пакеты и только потом убираем. Это убережет сумку от «аромата» спортзала.

Главная мотивация

Стоит ли тратить время на спортзалы и покупку специальной одежды? Стоит! Спорт — это тяжело. Но когда свое отражение в зеркале нравится и радует — мотивация к занятиям значительно повышается.

Качественная спортивная одежда для женщин по доступной цене представлена на сайте Sportmaster.ua. Там же продается и линейка специальных средств по уходу за одеждой для тренировок и активного образа жизни.