Спортивний одяг для жінок — вибір і догляд

Бажаєте виглядати стрункою, красивою, підтягнутою? Ласкаво просимо в спортзал. Можна займатися і вдома, але спеціальні тренажери, професійні поради і атмосфера — значно прискорюють процес «побудови тіла». При цьому іноді у прекрасної статі виникає класична жіноча проблема — нічого надіти! Улюблена футболка — прекрасно підходить для власної оселі або прогулянок, але не для спортивних занять. Для ефективних тренувань потрібно поповнити гардероб спеціальною формою. Вона не лише забезпечить комфорт під час занять спортом, але й допоможе створити привабливий образ.

6 правил вибору спортивного одягу для жінок

Правила підбору спортивного гардероба прості. Їх дотримання позбавить вас від труднощів, пов'язаних з процесом вибору відповідного варіанту, і зробить заняття спортом максимально зручними:

Комфорт. Незалежно, від того, яким видом спорту ви займаєтеся, ваш одяг повинен бути максимально зручним. Якщо одяг заважає рухатися, або викликає дискомфорт – змінюйте його. Заняття спортом це задоволення, а не обов'язок. Ніяких комплектів. Тіло кожної людини індивідуальне, і може не вписатися в розмірні стандарти. Верх може бути 46-го, а низ 44-го розміру. А це — дискомфорт. Якщо комплект зроблений з дешевої тканини, тіло не зможе «дихати». Плюс самостійно підібравши потрібний одяг — шорти, футболку, бриджі або бра – ви зменшуєте шанс зустріти в залі сусідку в такому ж комплекті. Не купуйте дорогий одяг. При регулярних заняттях спортом ваші параметри будуть змінюватися. І через півроку буде потрібен новий комплект. Перевагу краще надати недорогому, якісному одягу. Його легко знайти в спортивному магазині або на сайті, наприклад, Sportmaster.ua. Для занять йогою або стретчингом ідеально підходять капрі, лосини або короткі шорти. Вони цілком можуть бути синтетичними. Шкарпетки та рукавички. Шкарпетки краще за все використовувати протиковзкі. Особливо для занять йогою. Рукавички для тренажерного залу або велоспорту беремо з відкритими пальчиками. У спортзалі вам не обійтися без такого важливого аксесуара як пов'язка. Не спокушайтеся гарними принтами та забарвленням. Важливий параметр – поглинання вологи. Без нього краплі поту будуть потрапляти на обличчя, та заподіювати шкоду шкірі і відволікати від занять.

Догляд за спортивним одягом

Якісний спортивний одяг служитиме довго, а при правильному догляді — ще довше. Способи догляду за спортивним одягом для жінок мають свої тонкощі:

Спеціальні засоби. Раніше це було проблемою. Зараз знайти необхідні миючі засоби не складно. Головне, звертайте увагу на позначки на бірці одягу. Прати речі слід після кожного тренування. Спортивні речі створюються з підвищеним запасом міцності. І часте прання їм не зашкодить. А ось при сушінні краще уникати прямих сонячних променів — швидко втрачається яскравість і глибина кольору. Не кладіть одяг після заняття відразу до сумки. Ховаємо речі в одноразові пакети і тільки потім прибираємо. Це вбереже сумку від «аромату» спортзалу.

Головна мотивація

Чи варто витрачати час на спортзали та купівлю спеціального одягу? Варто! Спорт — це важко. Але коли своє відображення в дзеркалі подобається і тішить — мотивація до занять значно підвищується.

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