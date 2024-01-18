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Спорт не вне политики. Украинский боксер отказался от боя с россиянином за солидные деньги

Киев, Четверг 18 января 2024 12:58
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Спорт не вне политики. Украинский боксер отказался от боя с россиянином за солидные деньги Фото: Владислав Сиренко не сразится с представителями страны-агрессорки (twitter.com/VladyslavSiren1)
Автор: Антон Федорцив

Украинский тяжеловес Владислав Сиренко рассказал об отказе от поединков с российскими боксерами даже за большой гонорар.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Национальной лиги профессионального бокса Украины.

28-летний украинец заявил, что не будет выходить в ринг с россиянами при любых финансовых условиях. Боксер ошеломил предложенной суммой за бой с представителем РФ.

"Первое предложение – это был бой с Сергеем Кузьминым за 200 тысяч долларов. Но я ответил, что с россиянами не буду боксировать ни за какие деньги и не хочу давать им возможность зарабатывать. А еще я понимаю, что это вряд ли будет похоже на бокс. Будет очень тяжело сдерживать себя психологически", – рассказал Сиренко.

Отечественный боксер не выходил в ринг с декабря 2021 года. Тогда он техническим нокаутом одолел другого украинца – Андрея Руденко. Затем Сиренко лег на операционный стол и проходил реабилитацию после травмы.

Кто такой Владислав Сиренко

Уроженец Киева, боксом начал заниматься в 10 лет. Провел более двухсот поединков на любительском уровне.

На профессиональном ринге дебютировал весной 2017 года. С тех пор провел 19 боев в ЮАР, США, Австрии, Украине, Германии и Франции. Пока не потерпел ни одного поражения и 15 раз завершал поединки нокаутами.

В любителях стал вице-чемпионом Европы на молодежном уровне в 2013 году. Перед выходом в профи выступал за полупрофессиональный коллектив "Украинские атаманы".

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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