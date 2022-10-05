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Боксерам РФ і Білорусі дозволили повернутися в ринг: яка причина

Фото: "Позаполітичний" російський бокс (Facebook/Федерация бокса города Москвы)
Автор: Антон Федорців

Допоки більшість спортивних федерацій дотримується рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету про відсторонення білоруських і російських спортсменів від змагань, у лавах Міжнародної асоціації боксу (IBA) своя атмосфера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

IBA дозволила росіянам і білорусам повернутися на міжнародний ринг. Рада директорів асоціації скасувала попереднє рішення щодо недопущення представників країн-агресорів до змагань.

Тепер IBA "твердо переконана, що політика не повинні мати жодного впливу на спорт". На думку боксерських функціонерів, усі спортсмени повинні перебувати в рівних змагальних умовах.

"IBA закликає до миру та залишається миротворцем у будь-яких конфліктах. IBA зобов'язана гарантувати рівне ставлення до спортсменів та офіційних осіб змагань, незалежно від їхньої національності та місця проживання", – йдеться в блюзнірській заяві організації.

Рішення IBA стало "негайним", тож російська та білоруська збірні можуть відряджати своїх боксерів у будь-які міжнародні турніри вже зараз. Вони виступатимуть під національними прапорами та матимуть змогу почути гімни в разі перемоги.

Раніше УЄФА відкинув можливість повернення Росії в міжнародний футбол. Президент організації Чеферін запевнив, що такий варіант "навіть не обговорюється". Збірна Росії пропустить Євро-2024, а тамтешні команди – єврокубковий сезон 2022/23.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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