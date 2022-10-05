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Боксерам РФ и Беларуси разрешили вернуться в ринг: в чем причина

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Лозанна, Среда 05 октября 2022 14:20
Боксерам РФ и Беларуси разрешили вернуться в ринг: в чем причина Фото: "Внеполитический" российский бокс (Facebook/Федерация бокса города Москвы)
Автор: Антон Федорцив

Пока большинство спортивных федераций следует рекомендациям Международного олимпийского комитета об отстранении белорусских и российских спортсменов от соревнований, в рядах Международной ассоциации бокса (IBA) своя атмосфера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

IBA разрешила россиянам и белорусам вернуться в международный ринг. Совет директоров ассоциации отменил предыдущее решение о недопуске представителей стран-агрессоров к соревнованиям.

Теперь IBA "твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт". По мнению функционеров бокса, все спортсмены должны находиться в равных состязательных условиях.

"IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. IBA обязана гарантировать равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства", – говорится в кощунственном заявлении организации.

Решение IBA стало "немедленным", поэтому российская и белорусская сборные могут отправлять своих боксеров в любые международные турниры уже сейчас. Они будут выступать под национальными флагами и смогут услышать гимны в случае победы.

Ранее УЕФА исключил возможность возвращения России в международный футбол. Президент организации Чеферин заверил, что такой вариант "даже не обсуждается". Сборная России пропустит Евро-2024, а тамошние команды – еврокубковый сезон 2022/23.

К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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