Не спонтанне рішення після якоїсь бавовни. У ЗСУ розповіли, як Росія готується до ударів

Росія заздалегідь готується до кожного масованого ракетного удару по території України. Так, країна-агресор збирає розвіддані та програмує маршрут польоту ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната на брифінгу .

За його словами, важко прогнозувати, коли саме Росія вдасться до нового масованого обстрілу, оскільки керівництво планує все заздалегідь і в режимі строгої секретності. При цьому її цілі прописані вже давно - є більш пріоритетні, є менш пріоритетні. Вони усі відомі вищому військовому керівництву України.

"Скільки часу потрібно, щоб підготуватися до якогось удару - мова йде не про один день, це може бути декілька днів - програмується маршрут польоту ракет, збираються розвіддані різного характеру - це і повітряна, і наземна, і космічна розвідка", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що росіяни також збирають вони дані стосовно розміщення українських ЗРК та як їх обійти, також вивчають наявність слабких місць у системі ППО.

"Це все узагальнюється і тоді вже вони визначають день, коли вони можуть завдавати ракетного удару. Навіть якщо вчора був масований удар ракетний, зрозуміло, що це не було спонтанне рішення після якоїсь бавовни, це готувалося заздалегідь", - додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, 5 грудня окупанти завдали восьмого масованого удару по території України, внаслідок якого загинули чотири людини, також було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

При цьому Ігнат повідомляв, що росіяни сьогодні можуть знову завдати масованого удару.

Додамо, в британській розвідці вважають, що вибухи на російських аеродромах можуть бути оцінені як одні з найбільш стратегічно значущих провалів оборони РФ з моменту вторгнення в Україну.

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