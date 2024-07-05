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Спонсори демократів направили Байдену лист з проханням знятися з виборів, - WP

П'ятниця 05 липня 2024 20:14
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Спонсори демократів направили Байдену лист з проханням знятися з виборів, - WP Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Донори Демократичної партії США надіслали чинному президенту Джо Байдену листа із закликом "закріпити свою спадщину", припинивши свою боротьбу за переобрання на другий термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Рost.

"Ми з усією повагою закликаємо Вас відмовитися від балотування на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації", - написана у листі, яке підписали 168 представників донорів.

Також відомо, що лист продовжував збирати підписи після того, як його доставили високопосадовцям Білого дому.

Ініціаторами листа є група Leadership Now Project, групою, заснована у 2018 році у відповідь на зростаюче занепокоєння щодо загроз демократичним нормам. За словами особи, знайомої з цією ініціативою, лист було передано кільком радникам Білого дому на умовах анонімності, щоб описати приватну комунікацію.

Серед підписантів:

  • Крісті Волтон, мільярдерка, невістка засновника Walmart;
  • комісар НФЛ у відставці Пол Дж. Тальябу;
  • інвестор-мільярдер Майк Новограц;
  • колишній керівник Google Нінг Мосбергер-Танг;
  • керуючий директор Warburg Pincus Харша Марті;
  • професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессиг; професор Нью-Йоркського університету і подкастер Скотт Галлоуей;
  • генеральний директор Weyco Group Том Флоршайм;
  • колишній міністр оборони США Луїс Кальдера;
  • інвестор хедж-фонду Кевін Бреннан з Bridgewater Associates.

Резонансні дебати Байдена і Трампа

Нещодавно у Штатах відбувся перший тур дебатів між чинним президентом США Джо Байденом та його головним суперником на виборах - екс-президентом Дональдом Трампом. Як зауважили у ЗМІ, під час дискусій Байден був тихим, його голос був слабким і неаргументованим.

Після того, як дебати закінчились, Байден на деякий час засумнівався щодо участі у виборах. Однак родина таки закликала його не залишати перегони.

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