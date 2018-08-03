Спонсор Трампа хотел получить госсубсидию на проект АЭС через его адвоката

Один из спонсоров избирательной кампании Трампа пытался получить 5 млрд долларов госсубсидий

Один из спонсоров избирательной кампании президента США Дональда Трампа Фрэнклин Хейни согласился заплатить бывшему юристу президента Майклу Коэну 10 млн долларов в обмен на помощь в получении госсубсидии. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Сообщается, что в обмен на деньги юрист должен был воспользоваться своими связями в Белом доме, чтобы Хейни получил госсубсидию в размере 5 млрд долларов для завершения проекта по строительству АЭС в штате Алабама.

Однако Трамп прекратил отношения с Коэном, который теперь подозревается в незаконном лоббировании ряда проектов после победы Трампа на выборах.

В компании Хейни заявляют, что его представители никогда не общались с Коэном и никогда не пытались с помощью лоббистов завершить строительство АЭС.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн готов свидетельствовать против него спецпрокурору Роберту Мюллеру, который занимается расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы США осенью 2016 года.

Экс-адвокат заявил, что Трамп знал о встрече своего сына, зятя и главы президентской кампании с представителями РФ за несколько месяцев до выборов в июне 2016 года.