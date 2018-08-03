Спонсор Трампа хотів отримати держсубсидію на проект АЕС через його адвоката

Один зі спонсорів виборчої кампанії Трампа намагався отримати 5 млрд доларів держсубсидій

Один зі спонсорів виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Френклін Хейни погодився заплатити колишньому юристу президента Майклу Коену 10 млн доларів в обмін на допомогу в отриманні держсубсидії. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Повідомляється, що в обмін на гроші юрист повинен був скористатися своїми зв'язками в Білому домі, щоб Хейні отримав держсубсидію в розмірі 5 млрд доларів для завершення проекту по будівництву АЕС в штаті Алабама.

Однак Трамп припинив відносини з Коеном, який тепер підозрюється в незаконному лобіюванні низки проектів після перемоги Трампа на виборах.

В компанії Хейні заявляють, що його представники ніколи не спілкувалися з Коеном і ніколи не намагалися з допомогою лобістів завершити будівництво АЕС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній особистий юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен готовий свідчити проти нього спецпрокурору Роберту Мюллеру, який займається розслідуванням можливого втручання Росії у президентські вибори США восени 2016 року.

Екс-адвокат заявив, що Трамп знав про зустріч свого сина, зятя і голови президентської кампанії з представниками РФ за кілька місяців до виборів у червні 2016 року.