Спонсировали агрессию России: СБУ арестовала активы предприятия и банка

Служба безопасности арестовала активы украинских предприятий и банка. Средства из которых поступали на спонсирование российской агрессии против нашего государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
(Обновлено 12:15) Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что под арест попали компания "Руст Украина" и Forward Bank.
По данным аналитической системы YouControl, их бенефициаром выступает Рустам Тарико. Он имеет как минимум два гражданства: РФ и Италию.
Рустам Тарико - владелец холдинга "Русский стандарт", в который входят одноименные производитель алкогольных напитков, банк и страховая компания.
Как установило следствие, часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование мероприятий РФ, направленных на ослабление нашего государства.
По данным СБУ, ориентировочная стоимость арестованного имущества обоих юрлиц достигает почти 880 млн гривен, а корпоративных прав - более 1,2 млрд гривен
В арестованное имущество компаний вошли:
К арестованному имуществу банка:
Сейчас идет следствие. Возбуждено дело в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК.
Фото: СБУ арестовала активы украинских предприятий и банка (ssu.gov.ua)
Напомним, что в Украине арестовали имущество российских корпораций на 4,5 млрд гривен.
Добавим, также СБУ заблокировала активы добывающих компаний олигарха России, которыми он финансировал войну.
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