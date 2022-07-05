RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спонсорували агресію Росії: СБУ арештувала активи підприємства та банку

Фото: СБУ арештувала активи українських підприємства та банку (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Служба безпеки арештувала активи українських підприємств та банку. Кошти з яких надходили на спонсорування російської агресії проти нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

(Оновлено 12:15) Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах повідомили, що під арешт потрапили компанія "Руст Україна" та Forward Bank.

За даними аналітичної системи YouControl, їх бенефіціаром виступає Рустам Таріко. Він має як мінімум два громадянства: РФ та Італії.

Рустам Таріко - власник холдингу "Російський стандарт", до якого входять однойменні виробник алкогольних напоїв, банк та страхова компанія.

"Накладено арешт на рухоме та нерухоме майно та корпоративні права компанії-дистриб'ютора алкогольних напоїв та одного з комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин РФ", - йдеться у повідомленні СБУ.

Як встановило слідство, частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів РФ, спрямованих на ослаблення нашої держави.

За даними СБУ, орієнтовна вартість арештованого майна обох юросіб сягає майже 880 млн гривень, а корпоративних прав - понад 1,2 млрд гривень

До арештованого майна компаній увійшли:

  • корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу у розмірі майже 125 млн грн;
  • 9 легкових автомобілів на понад 3 млн грн;
  • 282 950 пляшок алкоголю на більше 24, 5 млн грн;
  • 5 рахунків, відкритих в українських банках.

До арештованого майна банку:

  • 100 % акцій на понад 1 млрд грн;
  • будівля в центрі Києва загальною площею понад 3 тисяч кв.м орієнтовною вартістю майже 850 млн грн;
  • 5 ТЗ на майже 1,5 млн грн.

Наразі триває слідство. Порушено справу в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) ККУ.

Фото: СБУ арештувала активи українських підприємств та банку (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що в Україні арештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд гривень.

Додамо, також СБУ заблокувала активи видобувних компаній олігарха Росії, якими він фінансував війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна Росії проти України