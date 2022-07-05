Спонсорували агресію Росії: СБУ арештувала активи підприємства та банку

(Оновлено 12:15) Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах повідомили, що під арешт потрапили компанія "Руст Україна" та Forward Bank.

За даними аналітичної системи YouControl, їх бенефіціаром виступає Рустам Таріко. Він має як мінімум два громадянства: РФ та Італії.

Рустам Таріко - власник холдингу "Російський стандарт", до якого входять однойменні виробник алкогольних напоїв, банк та страхова компанія.

"Накладено арешт на рухоме та нерухоме майно та корпоративні права компанії-дистриб'ютора алкогольних напоїв та одного з комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин РФ", - йдеться у повідомленні СБУ.

Як встановило слідство, частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів РФ, спрямованих на ослаблення нашої держави.

За даними СБУ, орієнтовна вартість арештованого майна обох юросіб сягає майже 880 млн гривень, а корпоративних прав - понад 1,2 млрд гривень

До арештованого майна компаній увійшли:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу у розмірі майже 125 млн грн;

9 легкових автомобілів на понад 3 млн грн;

282 950 пляшок алкоголю на більше 24, 5 млн грн;

5 рахунків, відкритих в українських банках.

До арештованого майна банку:

100 % акцій на понад 1 млрд грн;

будівля в центрі Києва загальною площею понад 3 тисяч кв.м орієнтовною вартістю майже 850 млн грн;

5 ТЗ на майже 1,5 млн грн.

Наразі триває слідство. Порушено справу в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) ККУ.

Фото: СБУ арештувала активи українських підприємств та банку (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що в Україні арештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд гривень.

Додамо, також СБУ заблокувала активи видобувних компаній олігарха Росії, якими він фінансував війну.

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