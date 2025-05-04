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"Сподіваюся, не знадобиться". Путін вибухнув ядерними погрозами на адресу України

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін знову вдався до ядерних погроз у бік України. Він заявив, що Росію "намагалися спровокувати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора у пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років".

"Нас хотіли спровокувати, домогтися того, щоб ми зробили помилки. Ну і не було необхідності застосовувати зброю, про яку ви зараз сказали (ядерна зброя, - ред.), і, сподіваюся, не буде потрібно", - заявив Путін.

При цьому диктатор запевнив, що у Росії "достатньо сил і засобів, щоб довести розпочате у 2022 році до логічного завершення з потрібним для РФ результатом".
 

 

Ядерні погрози Путіна

Нагадаємо, що Росія неодноразово погрожувала Україні ядерною зброєю з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше західні ЗМІ писали, що російський диктатор Володимир Путін у жовтні 2022 року був максимально близький до застосування ядерної зброї проти України на тлі наступу українських військ.

У листопаді 2024 року Путін підписав нову ядерну доктрину Росії. У новому вказано, що підставою для завдання ядерного удару може бути агресія проти РФ, а також її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави.

Генерал-майор Ілля Павленко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що РФ приховано вдається до ядерного шантажу, щоб вплинути на західні країни. Через один з таких випадків Кремль зміг призупинити допомогу Україні.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяУкраїнаКремльЯдерна зброя