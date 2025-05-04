"Сподіваюся, не знадобиться". Путін вибухнув ядерними погрозами на адресу України

Ядерні погрози Путіна

Нагадаємо, що Росія неодноразово погрожувала Україні ядерною зброєю з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше західні ЗМІ писали, що російський диктатор Володимир Путін у жовтні 2022 року був максимально близький до застосування ядерної зброї проти України на тлі наступу українських військ.

У листопаді 2024 року Путін підписав нову ядерну доктрину Росії. У новому вказано, що підставою для завдання ядерного удару може бути агресія проти РФ, а також її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави.

Генерал-майор Ілля Павленко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що РФ приховано вдається до ядерного шантажу, щоб вплинути на західні країни. Через один з таких випадків Кремль зміг призупинити допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.