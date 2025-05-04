"Надеюсь, не потребуется". Путин разразился ядерными угрозами в адрес Украины

Ядерные угрозы Путина

Напомним, что Россия неоднократно угрожала Украине ядерным оружием с начала полномасштабного вторжения.

Ранее западные СМИ писали, что российский диктатор Владимир Путин в октябре 2022 года был максимально близок к применению ядерного оружия против Украины на фоне наступления украинских войск.

В ноябре 2024 года Путин подписал новую ядерную доктрину России. В новом указано, что основанием для нанесения ядерного удара может быть агрессия против РФ, а также ее союзников со стороны любой неядерной державы при поддержке ядерной державы.

Генерал-майор Илья Павленко в интервью РБК-Украина заявил, что РФ скрыто прибегает к ядерному шантажу, чтобы повлиять на западные страны. Из-за одного из таких случаев Кремль смог приостановить помощь Украине.

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