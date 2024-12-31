"Сподіваюся, побачимо дуже багато гарних подій". Буданов дав прогноз на 2025-й рік

Буданов нагадав, що ще наприкінці 2023 року його запитували про очікування на 2024-й рік. І тоді він чесно відповів, що 2024-й "не буде гарним" для України і "буде дуже важким".

"Якщо сформулювати так само запитання щодо 2025-го, то тут набагато більше в мене оптимізму. 2025-й буде точно кращим за цей. Для цього є конкретні причини. І я сподіваюся, ми у 2025 році побачимо дуже багато гарних подій, які в кінцевому підсумку принесуть нам усе те, чого ми так чекаємо", - підкреслив начальник ГУР.

Він уточнив, що якщо Росія "не схаменеться" до середини 2025 року, то їй доведеться ухвалювати дуже важкі рішення, які стосуються фінансової та економічної системи країни.

"Чи готові вони (росіяни - ред.) до цього? Можливо, і готові. Чи хочуть вони цього? На 100% можу сказати, що ні. І намагатимуться зробити все, щоб цього не допустити", - зазначив Буданов.

Він також звернув увагу, що питання того, як змусити Росію виконати абсолютно всі справедливі умови для миру - залежить більшою мірою від українців.

При цьому, як додав начальник ГУР, в Україні не тільки чекають на перемогу, а й роблять усе, що потрібно робити.

"У перемогу ми віримо, тому я впевнений, що ми її досягнемо. Із цим і пропоную входити у 2025 рік", - резюмував він.