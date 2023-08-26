Сподіваюсь, що винних знайдуть, - голова МВС Німеччини про вибухи на "Північних потоках"

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер сподівається, що прокуратура знайде достатньо доказів, щоб знайти і притягнути до відповідальності винних у диверсії на "Північних потоках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Німецька урядовиця розповіла, що про попередження від країн-партнерів про можливі диверсії на газопроводах в 2022 році їй невідомо. Вона зазначила, що розслідування перебуває в руках федерального прокурора та висловися сподівання щодо результивності слідства.

"Я сподіваюся, що генеральний прокурор знайде достатньо доказів, щоб висунути звинувачення злочинцям. Ми повинні притягати до відповідальності за такі злочини", - сказала Фезер.

Розслідування диверсії на "Північних потоках"

У вересні 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік", що з'єднують Росію та Німеччину дном Балтійського моря, почався витік газу. Пізніше експерти встановили, що причиною виявилися вибухи.

Німеччина, Швеція та Данія проводять окремі розслідування. У Швеції основним сценарієм підриву російських газопроводів називають причетність державних структур.

Німці на початку липня 2023 липня повідомили Радбезу ООН, про знайдені сліди підводної вибухівки, виявлені на яхті, яку за версією слідства могли використовувати для здійсненню вибуху на "Північних потоках".