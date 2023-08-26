ua en ru
Сб, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Надеюсь, что виновных найдут, - глава МВД Германии о взрывах на "Северных потоках"

Германия, Суббота 26 августа 2023 02:13
UA EN RU
Надеюсь, что виновных найдут, - глава МВД Германии о взрывах на "Северных потоках" Фото: глава МВД Германии надеется, что виновных в подрыве "Северных потоков" найдут (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер надеется, что прокуратура найдет достаточно доказательств, чтобы найти и привлечь к ответственности виновных в диверсии на "Северных потоках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Немецкий чиновник рассказала, что о предупреждении от стран-партнеров о возможных диверсиях на газопроводах в 2022 году ей неизвестно. Она отметила, что расследование находится в руках федерального прокурора и выразили надежду на результивность следствия.

"Я надеюсь, что генеральный прокурор найдет достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение преступникам. Мы должны привлекать к ответственности за подобные преступления", - сказала Фезер.

Расследование диверсии на "Северных потоках"

В сентябре 2022 года на двух нитях газопровода "Северный поток", соединяющих Россию и Германию дном Балтийского моря, началась утечка газа. Позже эксперты установили, что причиной оказались взрывы.

Германия, Швеция и Дания проводят отдельные расследования. В Швеции основным сценарием подрыва российских газопроводов называют причастность государственных структур.

Немцы в начале июля 2023 года сообщили Совбезу ООН, о найденных следах подводной взрывчатки, обнаруженных на яхте, которую по версии следствия могли использовать для совершения взрыва на "Северных потоках".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2
NEWS
Атака дронов. В ряде областей Украины угроза ударов "Шахедами"
Атака дронов. В ряде областей Украины угроза ударов "Шахедами"
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги