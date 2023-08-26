Надеюсь, что виновных найдут, - глава МВД Германии о взрывах на "Северных потоках"

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер надеется, что прокуратура найдет достаточно доказательств, чтобы найти и привлечь к ответственности виновных в диверсии на "Северных потоках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Немецкий чиновник рассказала, что о предупреждении от стран-партнеров о возможных диверсиях на газопроводах в 2022 году ей неизвестно. Она отметила, что расследование находится в руках федерального прокурора и выразили надежду на результивность следствия.

"Я надеюсь, что генеральный прокурор найдет достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение преступникам. Мы должны привлекать к ответственности за подобные преступления", - сказала Фезер.

Расследование диверсии на "Северных потоках"

В сентябре 2022 года на двух нитях газопровода "Северный поток", соединяющих Россию и Германию дном Балтийского моря, началась утечка газа. Позже эксперты установили, что причиной оказались взрывы.

Германия, Швеция и Дания проводят отдельные расследования. В Швеции основным сценарием подрыва российских газопроводов называют причастность государственных структур.

Немцы в начале июля 2023 года сообщили Совбезу ООН, о найденных следах подводной взрывчатки, обнаруженных на яхте, которую по версии следствия могли использовать для совершения взрыва на "Северных потоках".