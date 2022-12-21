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"Спочатку тюрма й воші, а потім яєчня в Криму": СБУ про Медведчука після обміну

Фото: Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

В СБУ прокоментували фото одіозного політика та кума Путіна Віктора Медведчука з окупованої Ялти були зроблені після його обміну. Ймовірно, таким чином росіяни хочуть показати, що "з ним все добре".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника СБУ Василя Малюка в інтерв'ю Наталії Мосейчук для телеканалу "1+1".

"Замовив яєчню в одному невеличкому кафе - от і всі обставини. Спочатку вибачте, тюрма і воші, потім - обмін, а потім - яєчня в Криму. До цього він був "королем життя". Принаймні він себе так відчував", - прокоментував Малюк світлини Медведчука з Ялти.

При цьому очільник СБУ каже, що присутністю Медведчука в Криму росіяни хочуть показати, що той "живий і здоровий".

На питання журналітста, чи зустрічався Медведчук з Путіним після обміну, він відповів: "Я більше чим переконаний, що він зустрічався з Путіним".

Нагадаємо, що 21 вересня Україні вдалося повернути додому з російського полону 215 людей, з яких 108 бійців "Азова". При цьому безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука.

Додамо, при цьому обмін політика, як пояснили правоохоронці, не перешкоджає розгляду його справ у суді та призначенню покарання.

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Віктор МедведчукСлужба безпеки України