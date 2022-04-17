"Сплошная руина": глава Луганской ОВА рассказал о ситуации в Попасной

Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Попасной. В городе не прекращаются обстрелы российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гайдая в Facebook.
"Попасная - сплошная руина. Не захватили, поэтому уничтожили", - отметил глава области.
По его словам, в городе постоянно идут позиционные бои. Украинские защитники не отступают, однако оккупанты продолжают наступление, чтобы прорвать оборону.
"Жители более 50 дней живут в бомбоубежищах. Эвакуация срывается почти каждый день из-за постоянных обстрелов. Доступ к городу затруднен", - добавил Гайдай.
Он отметил, что ситуация в Попасной похожая на Мариуполь, поскольку Россия действует по одному сценарию.
Напомним, в ночь на 17 апреля оккупанты снова обстреляли Северодонецк Луганской области. В результате уничтожено четыре многоэтажки.
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